USPEO DA PRONAĐE USKU STAZU KOJOM SRBIJA TREBA DA PROĐE! VUČIĆ IMA NAJTEŽI POSAO NA SVETU: Podrška predsedniku Srbije u borbi za KiM

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas se obratio naciji povodom terora koji srpski narod na Kosovu i Metohiji svakodnevno trpi od strane privremenih institucija u Prištini, a za svaku njegovu reč mu stiže podrška javnosti i političkih delatnika.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Mere i odluke, koje je predsednik Vučić danas predstavio javnosti, ozbiljan su i promišljen odgovor na izazove pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod, posebno naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji - istakao je šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov.

- U okolnostima neviđenog šovinističkog antisrpskog divljanja Kurtijeve vlasti, važno je bilo, sa jedne strane, odgovoriti racionalno i odlučno i jasno staviti do znanja šta je pozicija Srbije, a sa druge ne ugroziti druge interese Srbije i njenih građana i ne izazvati negativne posledice po zemlju i građane - naglasio je Jovanov.

- Predsednik Vučić je upravo to i uradio i ponovo je, u gotovo nemogućim okolnostima, uspeo da pronađe usku stazu kojom Srbija može da prođe, a da se ne spotakne - jasan je Jovanov.

- Stvari su danas nazvane pravim imenom, bez kalkulscija i okolišanja, i vrlo je konkretno predsednik ukazao na zločinačku prirodu Kurtijevog režima, na pasivnost i dvoličnost međunarodne zajednice, kao i na interese i ciljeve Srbije - kaže Jovanov i dodaje:

- Sada je pred svim institucijama Srbije i svim predstavnicima naše zemlje da se ove odluke i mere sprovedu.

- Što se poslanika Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije tiče, podrška politici predsednika Vučića nikada se nije dovodila u pitanje. Zato ćemo podržati realizaciju svih zadataka koji su stavljeni pred Narodnu skupštinu, znajući da podržavamo jedinu politiku koja Srbiju ostavlja u poziciji da se i u narednim godinama bori za Kosovo i Metohiju - zaključuje Jovanov.

- Večerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića domaćoj i stranoj javnosti je obraćanje velikog državnika i ja lično i u ime Jedinstvene Srbije podržavam svaku reč koju je izgovorio - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Predsednik Srbije ima najteži posao u Evropi, a možda i u svetu, a to je da brani međunarodne zakone i međunarodno pravo i pravdu od Zakona jačega, a da istovremeno ne uvuče državu i građane Srbije u rat - kazao je Dragan Marković Palma.

- Vučić je najpragmatičniji predsednik koga je Srbija ikada imala. Na drugoj strani imamo opoziciju u Srbiji, od kojih je pola da se odmah prizna nezavisno Kosovo, a pola je da se odmah uđe u rat, pola opozicije je za Trampa, pola za Kamalu Haris, pola opozicije je za Rusiju, pola je za Ukrajinu, pola je za Evropsku uniju, pola je za BRIKS, a svi zajedno zapravo pomažu Aljbinu Kurtiju u pokušaju rušenja predsednika Srbije i države Srbije - jasan je Dragan Marković Palma.

- Aljbin Kurti ima samo jedan cilj, a to je da uvuče Srbiju u rat sa NATO paktom. Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Dagan Marković Palma nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i nikada neće uvući Srbiju u rat. To jeste najteža politika, ali to je nezavisna, nesvrstana i samostalna politika države Srbije, a znamo da ni zapad ni istok ne vole preterano one koji su nezavisni i nesvrstani i ekonomski jaki. Aljbin Kurti je jedini vođa aparthejda u 21. veku na tlu Evrope i njegovi zakoni i tortura nad nealbanskim narodima na Kosovu i Metohiji, posebno nad Srbima, liči na nemačku politiku krajem tridesetih godina prošlog veka prema Jevrejima i to ne radi sam, već uz pomoć sponzora nezavisnog Kosova, odnosno onih koji su dali vlast na delu teritorije Srbije terorističkoj organizaciji, a to jeste OVK. Nema Srbija drugog rešenja osim mudre, mirne i pragmatične politike, politike hladne, a ne užarene glave, a to je politika koju vodi Aleksandar Vučić. To je jeste najteže i sporo, ali sve drugo vodi u katastrofu - ocenio je Marković.



Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pružio je punu podršku, kako je rekao, u ovim veoma teškim danima za sudbinu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i za celu Srbiju, stavovima i politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, iznetim na večerašnjoj konferenciji za štampu, u odbrani Srbije i srpskog naroda.

- U ovim veoma teškim danima za sudbinu srpskog naroda na KiM, kao i za celu Srbiju, upućujem punu podršku stavovima predsednika Aleksandra Vučića iznetim na večerašnjoj konferenciji za štampu - rekao je Dačić.

On je istakao da je lični svedok da je međunarodna zajednica tolerisala nepoštovanje Briselskog sporazuma od strane prištinskih vlasti.

Zato su predlozi mera koje je predsednik Vučić izneo jedini, kako je rekao, "racionalni i državnički pristup odbrani nacionalnih i državnih interesa".

- U uslovima neviđenog terora protiv srpskog naroda od strane Kurtijevog krvničkog režima, obaveza je svih odgovornih političara i stranaka da budu deo državnog jedinstva i političke stabilnosti Srbije. Samo stabilna Srbija može da bude jaka, i zato još jednom izražavam punu podršku politici predsednika Vučića u odbrani Srbije i srpskog naroda - izjavio je Dačić.