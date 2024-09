"ZAHTEVAM JASNE ODGOVORE!" : Predsednik Srbije oštro direktoru Rio Tinta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Ljuboviji gde razgovara sa građanima Podrinja.

Tom prilikom, predsednik Vučić obratio se prisutnom izvršnom direktoru Rio Tinta Jakobu Stausholmu.

- Ja imam nekoliko pitanja za vas. Nisam siguran koliko ste novca spremni da potrošite da obezbedite zaštitu životne sredine na nivou na koji mi to hoćemo. Odgovore na pitanja smo dobili tek juče, jer ste znali da će to biti glavna tema. Građani Srbije, morate da znate, naredna 22 meseca, najmanje, oni moraju da nam dostave tri studije. Moraju da urade mnogo, mnogo stvari da bi to uspeli da urade. Neću da vas pitam, ali možda nije loše da prokomentarišete veoma lošu reputaciju vaše kompanije. U jezeru u Kanadi ste imali sedam puta veću radijaciju od dozvoljenog limita. Ne zna se koji primer je gori od kojeg. Ja ću da vas pitam za nešto drugo. Ovo je 2024. godina. Mi smo sagledali sednicu akcionara Rio Tinta u Brizbejnu. Ovo su vaši "stejkholderi" i opet je ključno pitanje koje se tiče Jadra - voda - jasno je rekao Vučić.

Potom je zatražio odgovore od predstavnika Rio Tinta.

- Molim vas da nam na ozbiljniji način odgovorite kako ćemo da rešimo to i možete li da garantujete sigurnost, čistoću naših voda, da neće biti bilo kakvog prelivanja iz podzemnih voda u Jadar. Drugo pitanje su deponije, treće sumporna kiselina i sigurnost. Mogu li ljudi da gaje isti kukuruz, istu malinu, da imaju isto voće i povrće. Molim vas da se koncentrišete i date odgovore podeljene u ove tri grupe: voda, deponije, sumporna kiselina - upitao je Vučić.

