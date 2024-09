"NEMA SUMNJE DA JE VAŽAN POZIV STIGAO" Vučić o odlasku na samit BRIKS - Niti želim šta da odbijam, niti prihvatam, rekao sam videćemo

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Podrinja.

Foto: D.Milovanović

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je objasnio da nije ni odbio, ni prihvatio poziv predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe na samit BRIKS-a i da je rekao "videćemo" i najavio važne sastanke koje će održati u narednom periodu.

- Video sam da su neki rekli da sam nešto odbio, nešto prihvatio. I ceo dan su lagali i jedni i drugi. Ja sam rekao videćemo. Ja sam rekao da postoje unapred zakazane posete. I posle toga sam rekao videćemo. Odluku o tome ćemo donositi 10. i 15. oktobra, ali ne pre toga. Ali nema nikave sumnje da je važan poziv stigao. Kao što imamo i ranije zakazane važnije posete. Ja ne smem zbog tih ljudi da kažem, ali ćete videti o koliko je važnim ranije zakazanim posetama reč. Niti želim šta da odbijam, niti prihvatam, imamo vrlo težak raspored. Ostaviću i jednim i drugima koji nikada nisu razumeli šta je suverena politika da me napadaju. Video sam i Rotovu izjavu i mnoge druge. Upravo je suština u tome. Ponosim se što Srbija vodi nezavisnu politiku i što niko drugi neće da mi određuje gde ću, kada i kako i sa kim da se viđam. I još ću jednom da upitam sve koji se hvale želeći da prebace Srbiji što nije 100 posto usklađena sa politikom Brisela ili nekim drugim. A što vi uopšte imate ministarstvo spoljnih poslova? Čemu služi? Da primite mejl iz Brisela nije vam potrebno ministarstvo nego dva čoveka. Šta će vam onolike zgrade? Lepo samo to prihvatite šta su vam rekli i to je to. Ja sam ponosan na našu politiku i verujem da je to nešto što će doneti rezultate u budućnosti, mislim da je i do sad donelo važne rezultate. Ekonomski razvoj koji je suština bezbednosti jedne zemlje. Ovo što uspevamo da uradimo uspevamo zahvaljujući snaženju ekonomije - rekao je Vučić.