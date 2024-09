"SA MAKRONOM SAM RAZGOVARAO DO ČETIRI UJUTRU" Vučić: Trudim se da pravim mostove, zato me više i poštuju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Stanarima u blizini Doboja, gde je otvoren novoizgrađeni Dom zdravlja "Srbija", da je politika Srbije da pomaže razvoj Republike Srpske, ali i celog regiona i da se ne ugrozi mir, kao i da tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona situacija u BiH nije bila među najvažnijim temama razgovora.

Foto: Profimedia

Na pitanje da prokomentariše navode da se početkom leta u BiH, iza zatvorenih vrata, u diplomatskim krugovima razgovaralo o svojevrsnom revidiranju uloge visokog predstavnika (OHR) u BiH, i da se pričalo o tome, kako je rečeno, da je tome "kumovao" Vučićev razgovor sa predsednikom Francuske i da li je o tome razgovarao sa Emanuelom Makronom tokom posete Beogradu, Vučić je rekao da su razgovarali o svim važnim pitanjima u regionu, ali da to nije bila jedna od važnih tema.

- Dugo sam razgovarao sa Emanuelem Makronom, o mnogim pitanjima, to nam nije bila jedna od važnih tema. A razgovarali smo do četiri ujutru, ponovo. To nam je treći put da do četiri ujutru razgovaramo. I onda smo imali dan posle toga ponovno odlazak u Novi Sad - naveo je Vučić.

Kaže da je, ipak, bitna razlika u tome što on kada prima strane predstavnike ili ide u posetu stranim liderima ne žali se na druge.

- Za razliku od nekih koji kada idu u posetu nekom ili kada primaju goste iz inostranstva, a jedina agenda im je Republika Srpska, Republika Srbija, Vučić i Dodik i sad u poslednje vreme ubacili su i Orbana i, kako oni kažu, retrogradnu politiku. I šta god ih pitate o BiH, oni ne znaju ništa da vam odgovore. Kada ih pitate što ne gradite auto-putove - pa nije baš vreme da odgovaramo na to. Što ne gradite pruge - nije baš vreme. Ali kada ih pitate za ovo, to sve znaju - Vučić je zlikovac, ne znam šta će da uradi, Vučić je sebe napao u Srebrenici, uzeo kamenice i flaše pa gađao ljude, nismo mi njega, i sve je to tako. I to je njihova jedina politika, ali to nije naša politika - naveo je Vučić.

Istakao je da do pitanja tog novinara nije spomenuo na otvaranju Doma zdravlja u Stanarima predstavnike BiH.

- Naša politika je da mi razvijamo Republiku Srbiju, takođe da pomažemo razvoju Republike Srpske i celog regiona koliko možemo, da ne ugrozimo mir, a o tome šta sam ja pričao i sa kim sam pričao, evo da vas obavestim, dugo sam razgovarao sa Emanuelem Makronom, o mnogim pitanjima, to nam nije bila jedna od važnih tema - rekao je Vučić.

Ističe da on, za razliku od nekih drugih u regionu, ne ide u inostranstvo samo da, kako je rekao, kmeči, da se žali i da kuka nad svojom sudbinom i ugroženošću od svih drugih.

- Nego se trudim da pravim mostove. Trudim se da nam bude takva politika, zato me više i poštuju. Pošto sam čuo od nekih naših skandinavskih prijatelja poslednjih dana da su neki iz BiH od 45 minuta na sastanaku svih 45 minuta govorili o Vučiću - rekao je on. Vučić je poručio da je za njega jedini cilj da svi zajedno živimo u miru.

Kaže da gleda ravno ispred sebe, ne obazirući se na one koji za njim bacaju kamenje.

- Na kraju krajeva morate da kažete da ovaj Dom zdravlja danas izgleda lepo za malo mesto kao što su Stanari. To je nešto što mi želimo, to je naša politika i to je nešto što hoćemo da isporučimo građanima Srbije i Srpske - naglasio je Vučić.