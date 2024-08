OVAKO JE VUČIĆ RASTURIO LICEMERJE MILATOVIĆA I OSTALIH POPUT NJEGA: Predsednik Srbije ogolio sve neistine isključivo istinom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić na panelu “Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” na Globalnom bezbednosnom forumu ”GLOBSEC 2024” odgovorio je predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću i ostalim licemerima koji govore i iskrivljuju istinu o Srbiji.

Foto: Profimedia

Naime, govoreći na panelu “Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” na Globalnom bezbednosnom forumu ”GLOBSEC 2024” Milatović je rekao da sada postoje povoljni vetrovi i da misli da će Crna Gora biti ubrzo deo EU. Takvo ubeđenje Milatovića razbila je istina koju je izrekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o čemu čitajte KLIKOM OVDE!

Foto: Tanjug

- Nisam došao ovde nikoga da lažem. Hteli ste da kažem, da bićemo deo EU 2028. godine, a nećemo. Neće se to dogoviti. Ja ne želim da lažem svoj narod - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije takođe jer obajsnio da naša zemlja ima sopstvenu politiku i sopstvene interese, te naveo sve razlike među naše dve zemlje, a na koji je ponosan sav srpski narod. Više o tome ČITAJTE KLIKOM OVDE!

- Ono o čemu je predsednik Milatović govorio je to da hoće da kaže da se Srbija razlikuje od Crne Gore. I ja se sa time slažem. Mi se u potpunosti nismo uskladili sa olukama EU, npr. kada je reč o sankcijama Rusiji. Kao što vidite ja to ne krijem, govorim vrlo jasno i otvoreno. I da, zato mi imamo sopstvenu politiku. Rekao je da koriste evro, već 20 godina, mi to nemamo i koristimo svoju valutu, ponosni smo na to i verujemo da je to naša prednost. Oni su članica NATO, mi nismo zato što nas je NATO 199. bombardovao iako naša saradnja sa NATO raste. I na kraju mi nismo najmanja zemlja, mi smo najveća zemlja, iako smo mali, mi smo najveća zemlja na Zapadnom balkanu. Verujem da uspeh svake zemlje jeste dobar za nas, ali verujem da sam ja realniji i makar malo iskusniji. Imamo isti cilj, a to je da postanemo deo EU, ali je meni uvek važnije ono što ja mogu da uradim za svoj narod i svoju zemlju. I to je ono na šta se svodi nas posao - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug

Licemerni Milatović potom je nastavio da iznosi poluistine i neistine, te rekao:

- Postoji priča veća od Crne Gore i to će biti veliki signal drugim zemljama Zapadnog Balkana istčnim zemaljama i da će to pomoći pesimistima da postanu optimisti, uključujući Aleksandra - rekao je Milatović.

Ipak i na ove reči Milatovića, predsednik Srbije Aleksandar VUčić odgovorio je isključivo činjenicama:

Foto: Tanjug

- Prvo nije tako lako i jasno. Zaboravili ste da kažete nešto, imam jasnu poruku u vezi EU puta, ali mnogi iz regiona su insistirali na tome da ta poruka nije dovoljno jasna jer se to uklapalo u vaš narativ. Ne biste bili tkao dobri, da nema nevaljale Srbije. Govorite o slobodi izbora, a zaboravili ste da pomenete šest republika iako je bilo šest republika. Međutim, ako pričamo o Crnoj Gori i ostalima, u međuvremenu ste vi rasturili tu jednu republiku, rasturili ste Srbiju priznanjem nezavisnosti Kosova. Priznali ste Kosovo i to je urađeno bez UN povelje i UN rezolucije 1244 i to je urađeno protiv zakona i napad na Srbiju je urađen bez odluke Saveta bezbednosti UN, to je mala ralika među nama, koja nije tako mala. Da mi smo na EU putu, i najveći problem za Srbiju je naš odnos sa Prištinom. To je veoma težak problem za nas. Moj odogovr je okej, neki ljudi misle da treba da nađemo lakši put da se dodvorimo nekom i da je dobar. Videćemo 2028. godine ko će biti u pravu, da li ja pesimista ili vi optimiste. Ništa se neće desiti do 2030, a Ukrajina će tada biti prva zemlja koja će ući. Mislim da će ona ući do 2030. godine. Nisam negativan, ja sam realan. Posle toga milsim da će Srbija ,Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija. Ali nakon što Ukrajina uđe u EU.