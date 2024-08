"NISAM DOŠAO OVDE NIKOGA DA LAŽEM" Vučić jasno nakon Milatovića: Nećemo biti deo EU 2028.

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na Panelu u Češkoj jasno je ponovio svoje stavove i borbu za Srbiju, te pokazao da je jedini lider koji govori istinu.

Foto: Printskrin

Naime, govoreći na panelu “Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” na Globalnom bezbednosnom forumu ”GLOBSEC 2024” predsednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je uverenje da će Crna Gora biti deo EU 2028.

Odgovarajući na isto pitanje predsednik Srbije Aleksandar Vučić ipak je rekao istinu i razbio iluzije svih onih koji imaju drugačije mišljenje.

- Spremao sam sebe da kažem neke dobre stvari koje smo ostvarili, ali ću vam odgovoriti na drugačiji način. Da li sam optimističan? Ne, nisam. Ne verujem u to, sve želim najbolje Crnoj Gori, ali mislim da nećemo biti članovi eu 2028. EU ima interese koji su drugačiji od naših interesa. Verujem da ako i budemo članovi EU, to neće biti pre 2030, a to je veoma skoro. A šta će se desiti u međuvremenu, to niko ne zna. Imamo drugačija shvatanja EU, ali želimo da budemo deo EU.

Na konstataciju moderatota panela da Vučić ima potpuno drugačije viđenje, predsednik Srbije kaže:

- Nisam došao ovde nikoga da lažem. Hteli ste da kažem, da bićemo deo EU 2028. godine, a nećemo. Neće se to dogoviti. Ja ne želim da lažem svoj narod. Ne želim nikoga da lažem. Rekli ste mi da Ukrajina treba da bude pobednik, rekao sam uredu, ali da li će to dogoditi, nisam baš siguran. Ali ako niko drugi to javno i otvoreno ne želi da kaže, žao mi je što sam ja taj koji to govori. Ali ja misnim, imam svoj mozak, i kažem ono što mislim i na žalost čini mi se da sam u ne malo slučajeva bio u pravu.