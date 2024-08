SRBIJA IMA SOPSTVENU POLITIKU: Velike su razlike između Srbije i Crne Gore i Srbi su ponosni na njih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić jasno je, nakon izlaganja predsednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je uveren da će ta zemlja biti deo EU 2028, ukazao na razlike između Srbije i Crne Gore.

FOTO: Tanjug/Zoran Žestić

Naime, govoreći na panelu “Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” na Globalnom bezbednosnom forumu ”GLOBSEC 2024” Milatović je rekao da sada postoje povoljni vetrovi i da misli da će Crna Gora biti ubrzo deo EU. Takvo ubeđenje Milatovića razbila je istina koju je izrekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o čemu čitajte KLIKOM OVDE!

Milatović je potom pokušao da se opravda rekavši:

- Ja radim svoj posao da bi Crna Gora postala članica EU, razumem ono što Aleksandar Govori, ali treba razumeti da smo mi potpuno drugačije zemlje.

Da smo različite zemlje složio se predsednik Vučić i jasno ukazao upravo na činjenice oko kojih se razlikujemo i na koje su svi građani Srbije ponosni:

- Ono o čemu je predsednik Milatović govorio je to da hoće da kaže da se Srbija razlikuje od Crne Gore. I ja se sa time slažem. Mi se u potpunosti nismo uskladili sa olukama EU, npr. kada je reč o sankcijama Rusiji. Kao što vidite ja to ne krijem, govorim vrlo jasno i otvoreno. I da, zato mi imamo sopstvenu politiku. Rekao je da koriste evro, već 20 godina, mi to nemamo i koristimo svoju valutu, ponosni smo na to i verujemo da je to naša prednost. Oni su članica NATO, mi nismo zato što nas je NATO 199. bombardovao iako naša saradnja sa NATO raste. I na kraju mi nismo najmanja zemlja, mi smo najveća zemlja, iako smo mali, mi smo najveća zemlja na Zapadnom balkanu. Verujem da uspeh svake zemlje jeste dobar za nas, ali verujem da sam ja realniji i makar malo iskusniji. Imamo isti cilj, a to je da postanemo deo EU, ali je meni uvek važnije ono što ja mogu da uradim za svoj narod i svoju zemlju. I to je ono na šta se svodi nas posao - rekao je Vučić.

Kaže da je viđao različite " te povoljne vetrove" poslednjih godina i da se oni menjaju često i da niko ne može da kaže šta će se tačno dogoditi zbog situacije i u Ukrajini i na Bliskom Istoku.

- Nadam se da ćemo zadržati mir i stabilnost u regionu, a sve drugo se svodi na ekonomske aktivnosti - zaključuje Vučić.