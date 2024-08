VUČIĆ ODGOVORIO MILATOVIĆU: Zaboravili ste da kažete - priznali ste Kosovo protiv povelje UN, rezolucije i zakona

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestovovao je na na panelu "Pridruživanje Zapadnog Balkana EU" u okviru Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024 u Pragu.

Foto: Tanjug

Učesnik je bio i crnogorski predsednik Jakov Milatović.

- Mislim da publika može da vidi koliko se Aleksandar i ja ne slažemo i to je legitimno. Sada postoji jasan izbor gde želite da idete. Za CG je jasno, ne znam da li je jasno za Srbiju, ali je legitimno imati nejasan stav o tome gde žele da idu. Mislim da Srbija kao najveća ekonomija u regionu je važna. Znate da svi govorimo istim jezikom - rekao je Milatović.

- Uskladili smo politiku sa EU jer želimo da budemo deo tog kluba. Razuem sve što Aleksandar govori ali bi bilo lakše za sve nas ako bi imali optimistu kao predsednika Srbije umesto pesimistu. Verujem da CG može i hoće postati deo EU tokom mandara Ursule fon der Lajen - istakao je Milatović.

- Postoji priča veća od Crne Gore i to će biti veliki signal drugim zemljama Zapadnog Balkana istčnim zemaljama i da će to pomoći pesimistima da postanu optimisti, uključujući Aleksandra - rekao je Milatović.

Vučić je potom odgovorio Milatoviću.

- Prvo nije tako lako i čisto. Zaboravili ste da kažete nešto, imam jasnu poruku u vezi EU puta, ali mnogi iz regiona su insistirali na nejasnim porukama. Ne biste bili tako dobri, da nema loše Srbije. Kada ste govorili o lakim odlukama, pominjući 6 republika, ali govoreći o Crnoj Gori i drugim zemljama, uzeli ste učešća u toj jednoj republici. Priznali ste Kosovo i to je urađeno bez Povelje UN i rezolucije 1244 i to je urađeno protiv zakona. Napad na Srbiju je urađen bez odluke Saveta bezbednosti UN, to je mala ralika među nama, koja nije tako mala. Da mi smo na EU putu, i najveći problem za Srbiju je naš odnos sa Prištinom. To je veoma težak problem za nas. Moj odogovr je okej, neki ljudi misle da treba da nađemo lakši put da se dodvorimo nekom i da je dobar. Videćemo 2028. godine ko će biti u pravu, da li ja pesimista ili vi optimiste. Ništa se neće desiti do 2030, a Ukrajina će tada biti prva zemlja koja će ući. Mislim da će ona ući do 2030. godine. Nisam negativan, ja sam realan. Posle toga mislim da će Srbija ,Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija. Ali nakon što Ukrajina uđe u EU.