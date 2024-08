VELIKE REČI MAKRONA O VUČIĆU I SRBIJI: Cenim tvoju doslednost - U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i francuski predsednik Emanuel Makron obratili su se večeras novinarima u Palati Srbija nakon razgovora i potpisivanja važnih bilateralnih sporazuma.

Foto N. Skenderija

Francuski predsednik Emanuel Makron na kraju svog obraćanja još jednom se zahvalio predsedniku Vučiću na njegovom iskrenom prijateljstvu i tome što je, kako je Makron istakao, uvek ostao dosledan i ponašao se onako kako je i govorio da će se ponašati.

"U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih"

- Želim da vam se još jednom zahvalim dragi Aleksandre na strateškim odlukama koje ste danas doneli, na angažmanima koje ste preuzeli i kojih se držite od septembra meseca. Puno puta smo razgovarali u proteklih 5 godina, na raznim mestima, delili smo naše analize. Ja sam puno naučio tako što sam vas slušao. Često smo se slagali, a kada se nismo slagali uvek smo poštovali jedan drugog. Ali vi ste uvek radili ono što ste rekli da ćete raditi i to je ono što ja cenim. To je prijateljstvo između naša dva naroda, koje je nastalo u ratu, u borbi za našu Evropu. U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih. Verovatno zato što i srpski i francuski narod imaju ideal romantizma, imaju hrabrost, znaju istoriju. Istorija je važna za njih. Odluke koje smo danas doneli na skroman način nastavljaju ovu slavnu prošlost i naše prijateljstvo koje je zaista snažno. Ja sam vaš iskreni prijatelj, poštujem vas, ja želim da nastavimo da pišemo nove stranice prijateljstva između naša dva naroda, u trenutku kada je jako važno da imamo istorijski solidne prijatelje, a mi to imamo među nama - rekao je Makron.