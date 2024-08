BRNABIĆ O POSETI MAKRONA: To je pokazatelj da je Srbija postala veoma važna zemlja

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je povodom današnje posete Srbiji francuskog predsednika Emanuela Makrona da Srbiju poslednjih godina posećuju važni državnici i međunarodni funkcioneri, neki i po više puta, što pokazuje koliko je Srbija postala veoma značajna zemlja.

Foto: TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

- Takve stvari se ne dešavaju ni mnogo većim, ekonomski jačim državama, a to pokazuje da je Srbija uz predsednika Aleksandra Vučića i njegovu viziju razvoja i napretka zemlje, postala ne samo apsolutno najznačajnija zemlja, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u jugoistočnoj Evropi, kao i jedna od najznačajnijih zemalja na evropskom kontinentu pa i šire - istakla je ona za TV Pink.

Brnabićeva je dodala je da su nam sada posete važnih lidera, za razliku od ranije, postale svakodnevica, pa više i obraćamo pažnju na to.

Ocenila je, međutim, da neki u zemlji o tome nemaju pozitivno mišljenje i gledaju na to kao na nešto nebitno, pa, kako je navela, govore da je tema Makronove posete odlaganje nuklearnog otpada, što, prema njenim rečima, nije tačno, jer, istakla je, to je suprotno i našim i evropskim i francuskim zakonima.

- Dežurni kritizeri, kada nam dolazi kineski predsednik Si Đinping, kažu da se udaljavamo od evropskog puta, a kada dolazi nemački kancelar Olaf Šolc kažu da je to poniženje za Srbiju - navodi Brnabićeva, upitavši te kritizere "kako je sad to poniženje za Srbiju, a nije dokaz da smo na evropskom putu i da to nije naše približavanje Evropskoj uniji".

