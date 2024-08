ZAŠTO LAŽETE LJUDE O LITIJUMU? Akademik Cvetković je posle ovog intervjua zabranjen u Šolakovim medijima i povukao se iz Proglasa (VIDEO)

VLADICA Cvetković, osnivač opozicionog Proglasa, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, redovni član SANU i jedan od najvećih stručnjaka za rudarstvo u Srbiji, u intervjuu za nedeljnik Radar, koji je u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka, žestoko se obrušio na sve laži i teorije zavere o rudarenju litijuma i projektu Jadar, koje plasiraju organizatori protesta čiji je pravi cilj nasilno rušenje Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

Cvetković je posle ovog intervjua zabranjen u svim Šolakovim medijima i sam se povukao iz Proglasa, koji je nastavio da podržava proteste bazirane na neverovatnim lažima.

- Ako kažete u javnom prostoru da će biti 300.000 ljudi iseljeno iz prostora u kojem živi tri do četiri puta manje, ili ako kažete da je sledeće Valjevo, Aranđelovac, Gornji Milanovac, da se širi kao kovid. To je strašno neodgovorno jer vi to govorite bez javne rasprave ljudima koji o tome ništa ne znaju. Ja znam sigurno da se neće iseliti 300.000 i da je to savršena glupost. Kao što i znam da ne može da bude otvoreno u Srbiji 40 rudnika za narednih 150 godina, a kamoli za nekoliko decenija. Skupiti ljude u nekom šumadijskom gradiću daleko od Loznice i reći mu da je on sledeći za rudnik litijuma, da tamo nema ni prvog koraka istraživanja o litijimu i boru, a svaki hiljaditi ozbiljan korak istraživanja možda može da se realizuje kao neka nada u rudnik, što znači - to je laž - istakao je Cvetković.