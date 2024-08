HRVATSKI JASTREBOVI MRŽNJE UDARILI I NA "JANDRINO JATO": Hrvati ih kaznili zbog pesme o kralju Petru

PROGON Srba čak i zbog nepodobnog muzičkog ukusa se nastavlja u Hrvatskoj.

Foto: Printskrin BN Music

Nakon što je srpski advokat Nemanja Berić proveo 15 dana u pritvoru zbog toga što je u automobilu slušao Baju Malog Knindžu, juče je "oborena" i srpska pevačka grupa "Jandrino jato".

Opštinski sud u Zadru doneo je presudu protiv dvojice članova benda. Njih je prekršajni sud osudio na novčane kazne zbog toga što su 2022. u Mrkonjić Gradu na javnoj priredbi izvodili pesme "Jovan Dalmatinac" i "Marširala kralja Petra garda". Kako se navodi u obrazloženju presude, "pesme ovakvog sadržaja kod građana izazivaju nemir, a posebno kod onih koji su bili direktno izloženi ratnim stradanjima, razaranjima i patnji":

- Ovakvim ponašanjem remeti se suživot hrvatskih građana i građana srpske nacionalnosti - ističu iz Opštinskog suda.

Tim povodom oglasio se član "Jandrinog jata" Damir Damjanić i rekao da njihove pesme nikoga ne vređaju, te da su protiv bilo kakvih zabrana ove vrste.

- Nas desetak je već osuđeno u Hrvatskoj, mi smo protiv svega toga. Treba pustiti ljude da pevaju, naše pesme nikoga ne vređaju, nijedna reč ne vređa ni Hrvatsku, ni Hrvate ni bilo koga drugog - rekao je Damjanić i dodao da "Jandrino jato" nastavlja dalje sa nastupima, te da ljudi koji vole njihovu muziku nemaju razloga za brigu.

Reagujući na presudu, premijer Miloš Vučević poručio je da "Hrvatska šalje signale da čudna pravila i vrednosti važe u EU, potpuno suprotno od onoga kako mi razumemo pravila i vrednosti EU".

- Ovo je direktno kršenje elementarnih ljudskih prava i nažalost traje u kontinuitetu. Mnogi moji prijatelji Krajišnici vole "Jandrino jato", a ja lično volim pesmu "Marširala kralja Petra grada", jer je to jedna slobodarska pesma.

Vučević je podsetio sve da je kralj Petar doneo slobodu i onima koji danas hapse zbog te pesme:

- Da nije bilo kralja Petra Prvog i njegovog sina kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića oni danas ne bi imali državu, i ne bi se oslobodili od onih monarhija koje su ih kontrolisale vekovima. Sve vas pozivam da nađete na društvenoj mreži "Jutjubu" da vidite kako je to bilo demokratski u Imotskom, kakav je to festival ljudskih prava bio i kakve se lepe pesme pevaju tamo. A to je valjda normalno, koga će Drina nositi i ko će stradati, kada se veliča ustaštvo u najtvrđem obliku, to je valjda normalno i niko ne odgovara. Ako sluša Baju Malog Knindžu, "Jandrino jato" ili peva "Marširala kralja Petra garda", to je problem.

Osvrćući se s druge strane, na hajku koja se digla protiv naše zemlje zbog zadržavanja na granici hrvatske pevačice Severine Vučković, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da svaka država ima suvereno pravo da onemogući nekom licu ulazak u zemlju i ne mora da ima razloga za to. On je rekao da svi treba da se zapitamo u kakvom se stanju nalazi naš region ako je kao glavni problem i tema prepoznato to što je Severina zadržana na našoj granici. Dodao je da baš kao i svaka policija u svetu, i naša na granici ima niz spiskova - i one evropske, američke, kao i spiskove kriminalaca i da postoji propisana procedura:

- Mi nemamo obavezu nikome da objašnjavamo kako se odnosimo prema strancu koji dođe u našu zemlju i kažemo, ne možeš da uđeš u zemlju. To je suvereno pravo svake zemlje. Izgleda da je normalno to što na Kosovo i Metohiju ne može da dođe naš patrijarh, ali i to što naši ministri ne mogu da idu u Hrvatsku, kao i što se se sa našim državnim zvaničnicima i zaposlenim u državnim službama, uvek kada dođu na hrvatsku granicu, pola sata ili sat vremena razgovara sa njima. Sećate se i koliko je bilo spiskova da naši pesnici, žene, naučnici, ne mogu da idu u Crnu Goru.

Dačić je nalasio da je ovo sada što se dešava oko Severine toliko licemerno i cinično, da prosto ne može da se ne stekne utisak da se to sve koristi isključivo kao jedna tema napada na Srbiju, na predsednika Vučića i na srpski narod u celini:

- Normalno je da se snima serija o Naseru Oriću. Ali je problem zašto neka pevačica ne može da dođe u Srbiju i da peva ovde.

Žigmanovu baš teško palo MINISTAR za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov reagovao je na pisanje medija, koje je usledilo nakon što su Severinu Vučković priveli srpski policajci na granici sa Hrvatskom i nakon privođenja agenta SOA u Beogradu: - Iz rakursa građana hrvatske nacionalnosti u Srbiji, nije lako ovako što izdržati. A niti smo krivi, niti pridonosimo tako čemu, no pojedini mediji čine prilike u javnosti teško podnošljive. Čemu i zašto?

On jer naglasio i da ne postoje nikakvi spiskovi nekakvog verbalnog delikta na kojima su domaći državljani.

Potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin istakao je da iza odluke o zabrani ulaska u Srbiju stoje isključivo bezbednosni razlozi:

- Neki momak je pevao "Nema popa da sveti vodicu, dođe Naser na Božić u Kravicu". Ta pesma ima zaključak pedesetak zaklanih Srba, mahom žena i dece. E, sad zamislite da taj neko pređe u Srbiju, dođe da peva negde, neko ga prepozna, iz Kravice na primer, i podseti ga na tu pesmu. Je l` može to da bude bezbednosni problem? Srbija onda mora da preuzme rizik na sebe, jer mi sve takve koji slave Anta Gotovinu, govore da su Srbi genocidan narod, pevaju kako je sjajno što na Božić nema popa, nego ušao Naser Orić treba da čuvamo i damo obezbeđenje i vozila.

Pritvor za špijuna HRVATSKI špijun koji je u ponedeljak uhapšen u Beogradu, u sklopu kontraobaveštajne operacije BIA, juče je saslušan pred nadležnim javnim tužilaštvom. Nakon saslušanja, tokom kojeg je izneo detalje o svojoj špijunskoj i podrivačko-subverzivnoj delatnosti u našoj zemlji, a po nalogu i za račun hrvatske obaveštajno-bezbednosne službe SOA, određen mu je pritvor od 30 dana. Oluić platio 1.000 evra PO istoj matrici u septembru prošle godine novčanu kaznu od 1.000 evra platio je pevač Davor Oluić, koji je uz pretnju zatvorom oglobljen na granici, kada je izlazio iz Hrvatske. - Nisu me kaznili zbog objava na društvenim mrežama, već zato što pevam u Hrvatskoj. Oni hoće da spreče da se Srbi u Hrvatskoj okupljaju, a "Fejsbuk" im je samo izgovor. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, po kome sam kažnjen, doneli su 7. maja ove godine, a ja sam platio kaznu od 1.000 evra zato što sam okačio snimak pesme "Jovan Dalmatinac" koju sam pevao 2021. u Novom Sadu. Tu pesmu sam, inače, pevao samo u Srbiji - rekao je tada Oluić za "Novosti".