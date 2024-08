BRNABIĆEVA: Da li je normalno da neko kaže da nam ne trebaju geolozi, kuda to vodi Srbiju?

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je histerija u tajkunskim medijima dovela do toga da je ove godine upisano nikada manje brucoša na Rudarsko-geološkom fakultetu – 65 brucoša na 316 mesta.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakla da su napadi na geologe u Srbiji nešto što do sada nije viđeno, s obzirom na to da bez geologa ne bismo imali nijednu novu zgradu, nijedan put, bolnicu.

Ona je istakla da opoziciji ne zamera što je dovela Rio Tinto u Srbiju, već što je menjala zakone Srbije kako bi ova kompanija imala neotuđiva eksploataciona prava.

- Dragan Đilas svakako nije protiv litijuma, kao što nije ni Zoran Lutovac, kao što nije ni Srđan Milivojević i Miroslav Aleksić, Marinika Tepić, Miloš Jovanović... zato što su svi potekli praktično iz Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, dve stranke koje su dovele Rio Tinto u Srbiji. I ni po jada za to, ja zaista verujem da su oni hteli da urade nšto dobro i važno za Srbiju i za rudarstvo. Ali imam problem sa tim što su 2006. i 2011. godine menjali Zakon o rudarstvu na jedan katastrofalan način. Oni su izbacili članove koji su predviđali da kada neko završi istraživanja i potvrdi rudne rezerve, država raspisuje aukciju ili tender. I onda biramo ko će da radi ili će da radi sama država. Oni su to ukinuli. Uveli su princip da onaj ko ima istražna prava jedini može da dobije pravo na eksploataciju. Sa tim ja imam problem. Da to nije urađeno, mi ništa ne bismo dugovali Rio Tintu. Ovako im dugujemo. Da nije bilo tih izmena zakona, danas bismo samo morali da nadoknadimo istraživanja Rio Tintu i mi bismo odlučivali da li će i ko imati prava na eksploataciju. Svi političari koji danas protestuju su bili u stranci koja je na vlasti 2012. godina slovima pominjala Rio Tinto u Nacionalnoj strategiji, koja je usvojena na predlog tadašnjeg ministra Olivera Dulića. Tada je predsednik države i Demokratske stranke bio Boris Tadić. I neko sada misli da Rio Tinto to neće iskoristiti u nekoj arbitraži? Hajde da se ne pravimo deca i da ne pravite narod budalama, pogotovo ne Dragan Đilas - rekla je Brnabićeva.

Predsednica skupštine je istakla da je pravo političara da vode politiku na način na koji oni misle da je najbolje, govoreći o protestima protiv kopanja litijuma.

- Nakon što su politizovali i privatizovali proteste i tugu dece zbog monstruoznih ubistava dece u maju prošle godine, ja ne znam da može da bude nešto strašnije i gore od toga. Tako da, u tom smislu, mene ne čudi što oni sada to žele i sa ovim protestima da urade. To što Đilas i ostali sada beže od činjenice da su oni doveli Rio Tinto, ne znači da oni to ne znaju i da su zaboravili. Miroslav Aleksić je pokušao da kaže kako niko od njih nije bio u politici tada kada je Rio Tinto došao u Srbiju. Ko nije bio u politici – Dragan Đilas, Srđan Milivojević, Miloš Jovanović? Dajte, molim vas. Mene ne brinu ovi protesti, jer otkada je Aleksandar Vučić preuzeo brigu o Srbiji, nije bilo godine bez protesta. Bili su protesti zbog lažnih vesti nakon poplava, pa lažne vesti oko doseljavanja migranata, pa zbog relaksiranih mera u vreme kovida, pa onda zbog prestrogih korona mera, pa je bio protest Stop krvavim košuljama, nakon udaranja Borka Stefanovića, što najoštrije osuđujem. Ti počinioci su odmah uhapšeni i privedeni pravdi. Kada su naše aktivistkinje maltretirane, kada je prebijena vaša novinarka – je l' bio protest? Nije. Jer ako niste sa njihove strane, sve je dozvoljeno.

Komentarišući izjavu Zorana Lutovca da će pokrenuti inicijativu da se formira registar onih koji krše ljudska prava učesnika na protestima, Brnabićeva je rekla da je ona u potpunosti za to.

- Prva dvojica ljudi u tom registru bili bi Ivan Bjelić i Nikola Ristić. Jer ljudska prava ne važe za mene, ne važe za glasače SNS-a, ne važe za meštane Gornjih Nedeljica koje maltretira Kokanović, niti za Kablarce koje vređaju i maltretiraju oni koji su protiv staklenog vidikovca. Ne, to važi samo za određene ljude. Ne važe za osobe za koje je Lutovac govorio da će ići po kućama i sprovoditi istragu nakon izbora - rekla je predsednica parlamenta.

- Ovo jesu protesti protiv Aleksandra Vučića, tu nema dileme. Ali ovo su i protesti protiv nauke, protiv bilo kakvog napretka. Ako oni prođu, zaustaviće sve. Meni je žao što to ne vidi opozicija, što to ne vide mnogi naučnici. Vi sad imate histeriju koja se proizvodi svakodnevnim vestima na Šolakovim medijima, zahvaljujući kojoj se u ovom upisnom roku na Rudarsko-geološkom fakultetu upisalo najmanje studenata u odnosu na raspoloživi broj mesta. Vi imate 65 brucoša na 316 mesta. To nije samo tužno, to je strašno. Oni žele da sruše Aleksandra Vučića i baš ih briga za posledice. Ja molim sve da razumeju koliko je nauka važna za ravoj jedne zemlje. Da li znate šta sve rade geolozi? Bez njih, bez rudarsko-geološke struke, mi ne bismo imali nijedno vodoizvorište u zemlji. Oni potvrđuju rezerve vode. Bez njih nemate ni jedan jedini put, ne auto-put, već put. Ne bismo imali nijednu zgradu, ne bismo mogli da se borimo protiv ili ublažimo posledice zemljotresa, saniramo ijedno klizište. To sve rade oni. Sada, pošto ih sve manje imamo, a ove godine se na smeru regionalna geologija nije prijavio niko, ja pitam ko će to da radi sutra u Srbiji? Šta ćete onda da radite - upitala je Brnabićeva.

Ona je rekla da se usred pumpanja protesta od strane određenih medija, 10. juna u Požegi desio napad ne geologe.

- Ti geolozi nisu radili za Rio Tinto, niti strane kompanije. Oni su radili za Geološki zavod Srbije, za državu. Radili su hidrogeološka istraživanja. I onda su ljudi iz udruženja Suvoborska greda, koje predvodi Ljiljana Bralović, govornica sa protesta u Beogradu. Oni su izdali saopštenje za medije gde su rekli da ne veruju tim ljudima da rade hidrogeološka istraživanja. U saopštenju takođe piše da ovim putem poručuju geolozima i Geološkom zavodu Srbije da ovde nisu doborošli i da bez njih znaju dovoljno o svojim podzemin vodama. Ovo nije čak ni 19. vek, ovo je 18. vek. Ovakva histerija se promoviše svaki dan po Šolakovim medijima. Struka reaguje retko i pojedinačno. Zato što se ljudi plaše. Ja pitam sve ljude kuda sve ovo vodi - upitala je predsednica skupštine.

Brnabićeva je izjavila da je ovo pitanje opstanka Srbije i da ona nikad neće ćutati već će se boriti.

- Ovde se ne radi o vlasti. Ovde se radi o tome da li će Srbija ići nazad u 18. vek ili će napredovati. Ako mi sada kažemo da nam ne trebaju geolozi, da nam ne treba rudarstvo, pa da li je to normalno? Gde je nama struka, gde je nama nauka da kaže da su stvari koje se pričaju na protestima gluposti, da pričaju ljudi koji veruju u kemtrejls? Ako ovo prođe – to će biti kraj. Mislite da će ti ljudi da onda „dozvole“ da se uvede 5g mreža, da se Srbija bavi biotehnologijom? Ko hoće da ćuti, neka ćuti. Ja neću. Ja volim ovu zemlju, ja ću se boriti za njen napredak - zaključila je Brnabićeva.