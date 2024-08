BEOMAJDAN UZ BLOKADU "GAZELE" I BRZE PRUGE: Haos posle protesta

Naime, posle protesta u centru Beograda a na koji su svoje pristalice pozvali i Stranka slobode i pravde, Novi DSS, POKS, Demokratska stranka, "Zajedno"... demonstranti su blokirali most Gazelu, kao i železničke koloseke na Prokopu i Novom Beogradu. Jedan od organizatora Zlatko Kokanović iz Udruženja "Ne damo Jadar" najavio je da će na pruzi ostati do ispunjenja zahteva i pozvao ostale aktiviste da svako u svojim gradovima zapreči ključne tačke.

Na prestoničkoj saobraćajnoj žili kucavici prilikom blokade došlo je do težeg udesa i samo pukom srećom niko nije nastradao.

Naši reporteri zabeležili su i nekoliko tuča.

Osim toga, pojedini aktivisti predlagali su da se umesto litijuma "iskopa raka Vučiću".

Sve je izgledalo kao da se samo očekuje reakcija vlasti, kako bi se pokrenuli masovni nemiri, na šta su zvaničnim putem šefa države pre dva dana obavestile ruske obaveštajne službe. Tom scenariju se otvoreno radovali pojedini hrvatski mediji koji su izveštavali sa "srbijanskog prosvjeda protivu Vučića" koji bi mogao da "izazove građanski rat".

Premijer Miloš Vučević kazao je sinoć da je opozicija po ko zna koju put pokazala da ih baš briga za životnu sredinu i zdravlje ljudi.

- Jedni kao raspala banda idu da blokiraju, ne znaju ni sami šta, ali je bitno da ugroze funkcionisanje normalnim ljudima. Drugi se spremaju da, kako sami izjavljuju, "iskopaju najveću raku u zgradi Predsedništva". Kukavice i lažovi! Ekolozi koji ne sade drveće već kopaju rake, i ovako otvoreno i monstruozno prete smrću predsedniku Vučiću. Nećete ga uplašiti! A nećemo dozvoliti da ugrozite Srbiju zarad ličnih interesa koje podržavaju i Kurti, i ustaše i strane službe - napisao je prvi čovek vlade na "Tviteru".

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas u 11 časova javnosti povodom nemilih scena posle protesta u Beogradu. On je sinoć posle 23 časa stigao u zgradu Predsedništva gde je sa saradnicima do duboko u noć raz

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je došlo do teškog narušavanja javnog reda i mira i kršenja zakona.

- Sam skup na Terazijama je protekao mirno i policija procenjuje da je bilo između 24 i 27 hiljada ljudi, ali su nakon skupa organizatori postupili suprotno svemu onome što su napisali u prijavi javnog skupa, narušavajući javni red i mir i blokirajući međunarodni saobraćaj, ugrožavajući time bezbednost građana. Između ostalog, po receptu obojenih revolucija, blokirajući i železničku stanicu "Prokop", najlepšu u ovom delu sveta i ponos svih građana Srbije, koju je ova vlast napravila. Organizatori i kolovođe, od strane policije su upozoreni i pre i u toku samog protesta da to što rade nije u skladu sa zakonom. Protiv svih počinilaca krivičnih dela i prekršaja biće podnete krivične i prekršajne prijave,izjavio je Dačić.

Vesić: Zakočili 10.000 putnika

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je grupa huligana nasilno blokirala železničke stanice Prokop i Novi Beograd prekidajući redovan železnički saobraćaj. Ministarstvo je naložilo da se železničke linije od Novog Sada do Beograda skrate do železničke stanice Zemun kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti putnika koji koriste vozove. Za danas je iz železničke stanice Prokop planirano 60 polazaka vozova i očekuje se oko deset hiljada putnika. Ukoliko huligani nastave da blokiraju ove železničke stanice, svi planirani polasci moraće da budu otkazani, a građani neće moći da putuju. Desetine hiljada ljudi koristi vozove čiji su polasci sada pod znakom pitanja, a mnogi od njih rade u Beogradu ili Novom Sadu, a žive u drugom mestu. Ministarstvo će podneti tužbe za naknadu štete od učesnika blokade. Oni koji blokiraju železničke stanice samo su pokazali da njihov cilj nije briga za životnu sredinu, već da destabilizuju zemlju, maltretiraju građane i ruše legitimno izabranu vlast.