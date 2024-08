ŠTA I KOGA ŠTITE MEDIJSKA UDRUŽENJA: Brnabić - Niko se nije oglasio povodom promovisanja laži i kreiranja panike i haosa

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na odsutvo bilo kakve reakci profesionalnih medijskih udruženja na neistine iznete u pojedinim medijima pred protest u Beogradu.

Pred današnji skup u Beogradu, neka ostane zapisano da ni jedno udruženje medija ili novinara, slovom i brojem NI JEDNO - ni UNS, ni NUNS, ni Savet za štampu, ni ANEM, ni bilo koje drugo od njih milion koja, valjda, postoje da bi čuvala neke standarde istinitog i profesionalnog informisanja javnosti, nije reagovalo na hiljade tekstova koje su štancovali i štancuju Šolakovi mediji, a koji su svi do jednog promovisali laži u cilju kreiranja panike i haosa, pozivanja ljude na ulice i nasilnog rušenja režima. Čemu onda medijska udruženja, šta štite, zbog čega postoje, ako niko od njih nije upozorio na kršenje svih mogućih kodeksa od strane N1, Nova, Danas, Radar, i ostalih? Kad je bilo važno da se štiti istina, nigde ih nije bilo. Gromoglasnom tišinom su pustili da određeni mediji divljaju u interesu svog vlasnika i drugih koji žele haos u Srbiji. Da ne pominjem uopšte da ih na to nisu podsetile ni sve one međunarodne organizacije i ambasade koje ih decenijama finansiraju upravo zbog toga. Nikom ništa....

