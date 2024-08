NASILNICI I DEŽURNI MRZITELJI SRBIJE IZA PROTESTA U NOVOM SADU

GRAĐANI Novog Sada su sa pravom zabrinuti zbog toga što proteste protiv iskopavanja litijuma, kakvi se trenutno organizuju širom Srbije, u njihovom gradu 7. avgusta organizuje grupa notornih nasilnika i dežurnih antisrba koji već godinama koriste javna okupljanja za izazivanje nasilnih nereda, sukobe sa policijom, uništavanje imovine i vređanje Srbije i srpskih državnih simbola.

Pitajući se čime je Novi Sad kao stara „Srpska Atina“ to zaslužio, sve su glasniji negativni komentari i neskriveno nezadovoljstvo stanovništva što su vedete pomenutih protesta u ovom gradu dobro poznati lideri pokreta „Bravo“ Miran Pogačar i Brajan Brković, čuveni po učešću u gotovo svim nasilnim neredima i rušilačkim demonstracijama do sada, između ostalog i u slučaju kada je došlo do paljenja Gradske kuće u Novom Sadu, pri čemu ne treba zaboraviti ni da se u prethodnom periodu nisu libili da unesu pirotehnička sredstva u Skupštinu grada Novog Sada, kada su izazvali opasnost po bezbednost svih prisutnih.





Šta oni misle o Srbiji i koliko su zabrinuti za našu životnu sredinu najbolje oslikava Brkovićeva patološka potreba da prilikom učešća na protestima uništava i skrnavi srpsku zastavu i druge državne simbole, po uzoru na svog dedu Jevrema Brkovića, čoveka koji je bio poznat kao mrzitelj Srba i Srbije, a protiv koga je 1991. godine podignuta optužnica za raspirivanje nacionalne mržnje, zbog čega je pobegao u Hrvatsku.





Ne treba smetnuti sa uma da se lista antisrba tu ne završava, jer je na protestima najavljeno učešće i studentske organizacije „STAV“, odnosno njenog najistaknutijeg člana Mile Pajić, omiljene studentkinje dokazanog srbomrsca i zastupnika ustaške ideologije Dinka Gruhonjića.

Inače, Mila Pajić je široj javnosti poznata zbog propagiranja usvajanja sramne „Rezolucije“ UN o tzv. genocidu u Srebrenici, gde je optuživala Srbe i Srbiju za najgore ratne zločine tokom devedesetih godina, što je predstavljalo ponavljanje matrice njenog mentora Dinka.

Treba napomenuti da se takođe radi o veoma agresivnoj osobi, koja je sklona izazivanju fizičkih sukoba sa svojim neistomišljenicima, o čemu svedoče i protekla dešavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kada je „braneći“ lik i delo svog mentora Dinka, fizički nasrtala na kolege koje su mirnim protestom izražavali revolt zbog tadašnjih Gruhonjićevih anitisrpskih izjava i veličanja ustaške NDH.

