OPOZICIJA U TAJNOSTI KONTROLIŠE PROTESTE U BAJINOJ BAŠTI: Počeli sukobi među organizatorima

Dobro upućeni poznavaoci prilika u Bajinoj Bašti upoznati su sa činjenicom da iza organizacije protesta protiv rudarenja litijuma u ovom mestu, koji je zakazan za 7. avgust, stoje opozicione političke partije, predvođene „Strankom slobode i pravde“ Dragana Đilasa, koja širom Srbije pokušava da „prisvoji“ ove proteste, zatim koalicija „Zeleno – levi front“, i to deo blizak Radomiru Lazoviću, čiji je cilj da „uđe“ na lokalnu političku scenu u ovom mestu, kao i aktivisti Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića.

Međutim, svesni da će saznanje da oni stoje iza organizacije samo odvratiti ljude od učešća u protestima, odlučili su se da to prikriju i da pokušaju da prikažu ovaj skup kao navodni bunt omladine i građana. U tu svrhu su angažovali električara zaposlenog u JP „Drinsko – limske hidroelektrane“ Marka Kamberovića iz Bajine Bašte, koji je u proteklom periodu tragajući za ličnom materijalnom koristi, iako to zvuči skoro nemoguće, promenio više političkih stranaka od Marinike Tepić. Pojedini ljudi sa lokala koji ga dobro poznaju, komentarišu da je to išlo toliko daleko da je u jednom periodu, doduše bez uspeha, nudio svoje „usluge“ prvo SPS, a onda i SNS, čiji su predstavnici odbili da imaju bilo kakve veze sa njim.

Kamberović, inače sklon mešetaranju, je i u ovom slučaju video priliku da se okoristi, pa je predstavnicima svake od stranka koje su ga angažovale da u njihovo ime organizuje proteste u Bajinoj Bašti počeo da nudi da uz njegovu pomoć prevare partnere i zloupotrebe proteste isključivo u cilju svoje političke promocije. Ova ideja se najviše dopala Vladanu Sinđiću, kopredsedniku odbora ZLF u Užicu, inače veoma bliskom Radomiru Lazoviću, koji je video odličnu priliku da iskoristi učešće na protestima kako bi proširio uticaj i formirao odbor ove stranke u Bajinoj Bašti.

Zbog toga je, kako kažu upućeni u lokalna politička dešavanja, došlo do velikih sukoba među organizatorima, od kojih je najburnije reagovao potpredsednik gradskog odbora NPS Uroš Đokić, inače poznat po vrhunskom licemerju, budući da je, prema rečima njegovih stranačkih kolega, kao “istaknuti borac” protiv iskopavanja litijuma pre izvesnog vremena zaposlio svoju suprugu u Ministarstvu rudarstva i energetike u Beogradu.