PENZIJE VEĆE 11 ODSTO, ZA DRUGO DETE 6.344 EVRA: Predsednik Vučić predstavio trenutne ekonomske rezultate i najavio značajne povišice

OČEKUJEMO povećanje penzija i pre januara sledeće godine, i ono će iznositi 11 odsto. To bi bilo uvećanje od 5.000 dinara ukoliko je prosečna penzija 46.000 dinara. To nije dovoljno, ali je važno povećanje.

Foto Tanjug/Nemanja Jovanović

Ovo je juče, u obraćanju građanima Srbije iz vile "Mir", poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šef države rekao je da sve što radi danas, čini zbog države i građana Srbije i da će tako nastaviti, kao i da smatra da su našoj zemlji potrebne nove fabrike i radna mesta koja će obezbediti bolju budućnost građanima.

- Uvek sam sve teške mere i odluke preuzimao na svoja pleća. I tako će biti dokle god sam na ovom mestu - rekao je Vučić. - Nama je potrebno da ljudi imaju velike plate, da vide budućnost u svojoj zemlji i u mestu gde žive.

Govoreći o ekonomskim planovima države i brizi o građanima, on je istakao da će se izdvajati značajnija sredstva za podršku porodici i deci, navodeći da čini sve da mere, koje stupaju na snagu 1. novembra, važe i retroaktivno koliko je to moguće. Vučić je kazao da se time pokazuje da je briga o porodici najvažnija, i najavio povećanje roditeljskog dodatka.

Tako će, od 1. novembra, roditeljski dodatak za prvo dete iznositi 4.336 evra, a do sada je bio 3.307 evra, dok je dodatak za drugo dete veći za čak 2.000 evra u odnosu na dosadašnja davanja.

- Za drugo dete je najveće povećanje, ako to smem da kažem. Ono će iznositi sada 5.126 evra, to je 600.000 dinara u 24 jednake rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 dinara pravo na jednokratnu pomoć. Dakle, ukupno 742.500 dinara, odnosno 6.344 evra - rekao je Vučić. - Povećan je i dodatak i za treće dete i biće preko 20.500 evra. Tu ide 2.280.000 dinara u 120 jednakih mesečnih rata po 19.000 dinara plus 7.500, za četvrto dete uvećavamo na 27.231 evro. Dodali smo za rođenje drugog i trećeg deteta jednokratno 135.000 dinara i još na ovo što isplaćujemo na mesečnom nivou.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Navodeći da je za četvrto dete isplaćivano 2012. godine 2.900 evra, Vučić je istakao da se sada isplaćuje gotovo 10 puta više - 27.230 evra:

- Imamo oko 1.000 dece manje rođeno ove godine u odnosu na isti period prethodne godine. I to je manji pad nego što imaju svi drugi u regionu, ali je pad. Kome ćemo da ostavimo sve što radimo i zbog koga sve ovo radimo? Mora nekome da ostane. Tamo gde žive najbogatiji ljudi, tamo imamo drastičan pad novorođene dece. Želimo da pokažemo koliko je državi stalo do toga da imamo više dece, da imamo bolju demografiju. Nama nedostaje sve više i radne snage, nama nedostaje dece u školama. Mi ćemo sve morati da uvozimo, za svaku oblast. A nemojte da vam govorim koliko problema imamo sa ksenofobnim pristupom u mnogo čemu i raznim teorijama zavera.

Šef države rekao je da veruje da će do decembra prosečna plata u Srbiji biti 900 evra i da sledeće godine dostigne 1.000 evra. Osvrćujući se na prosečne zarade u regionu, on je rekao da je u Srbiji taj prosek bio u maju 855 evra i da smo "najjači u regionu". Predsednik je naveo da je rast BDP u drugom kvartalu iznosio 4,2 odsto i podsetio da je u prvom kvartalu taj rast bio 4,7 odsto, po čemu smo "među najboljima u Evropi":

- U Crnoj Gori je u maju prosek bio 832 evra. Prosečna plata u BiH - 710 evra. U Severnoj Makedoniji - 671, u Albaniji - 575. Pri tome, ako hoćete da pogledate, 2012. godine, bili smo jedva na trećem mestu i zaostajali za gotovo 50 odsto u odnosu na Crnu Goru.

Kada je reč o povećanju plata, predsednik Srbije najavio je povišice za prosvetne radnike, kojima je osnovna plata za nastavni kadar 96.000 dinara:

- Naša je obaveza da obezbedimo veća primanja za one koji nam vaspitavaju i uče našu decu. Povećanje plata mora da bude značajnije i od povećanja penzija. Treba razmišljati i o profesorima u visokim školama i univerzitetima. Za prosvetne radnike povećanje će biti veće nego u svim drugim oblastima javnog sektora.

Komentarišući najave o uvećanju minimalne zarade, šef države je naveo da će uslediti pregovori između sindikata i poslodavaca, ali očekuje da mimimalac bude znatno iznad 50.000 dinara.

Foto Novosti

Govoreći o merama koje će biti preduzete kako bi se osiguralo da realizacija projekta "Jadar" ne ugrozi životnu sredinu, šef države poručio je građanima da je "to prvi preduslov bez koga se dalje o iskopavanju litijuma neće razgovarati".

- Nema nikakvog kopanja i promena na terenu, niti će ga biti u narednih 12 ili 18 meseci, dok ne dobijemo garancije - tvrdi predsednik Srbije. - Pozvaćemo najbolje srpske i inostrane eksperte za zaštitu životne sredine koji će moći da nam garantuju da će ljudi biti sigurni i da će moći da nastave da rade sve što su do sada radili i da budu još uspešniji. Druga tačka je briga o problemima ljudi koji su prodali svoja imanja direktnom pogodbom sa "Rio Tintom", da vidimo kako možemo da im rešimo njihove probleme - rekao je Vučić.

On je istakao da je Vlada htela da vodi dijalog sa političkim protivnicima, ali da su oni to odbili, nastavljajući kako je rekao, da obmanjuju javnost, "jer na izborima nisu mogli ništa da dobiju":

- Želeli su da iskoriste gnev naroda, da pokušaju na fonu emocija da se dočepaju fotelje, na nastave sa pljačkom. Pod četiri je naša borba za kompletan lanac vrednosti. Pokazali smo koliko smo uspeli da obezbedimo, koliko je to u novcu. Oni su rekli to je godišnje 990.000 evra. Ja stvarno ne bih da govorim da to nije ni blizu desetine jednog promila onog što smo u stanju da zaradimo. Nemojte da obmanjujete naš narod. Rudnik je na 140 hektara, a neće preći 220 hektara. "Kolubara" nam je 60.000 hektara, da znate o kakvoj površini pričamo.

Kada je reč o o zaštiti životne sredine, Vučić je ukazao na to da pre nego što su Kinezi došli u Bor, da je bila mnogo veća zagađenost:

- Danas ne postoji prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida u Boru, jer su Kinezi uložili mnogo novca, uspeli smo da dovedemo investitore, a prosečna plata u Boru je 1.025 evra. Borski rudnik je površinski kop, 60.000 hektara. Zemlja oko Loznice je 140 hektara. Izračunajte koliko je to puta manje, negde oko 400 puta manje, i malo više od toga.

Komentarišući zabrinutost oko toga da će se koristiti sumporna kiselina za iskopavanje litijuma, rekao je da je to obmana za javnost i da će se u ovom slučaju "koristiti u zatvorenom sistemu, na 90 stepeni i da nema sumpornih kiša.

Foto Novosti

IDEMO NA REFERENDUM O MOM OPOZIVU

PREDSEDNIK Vučić ponudio je opoziciji referendum o opozivu predsednika, kako je rekao, kako bi se jednim potezom rešili i litijuma i njega kao predsednika.

- Moja vam je ponuda, nemojte da se maltretirate, da gubite vreme, donesite 75 ili 70 potpisa, obezbediću vam ja ostatak potpisa do dve trećine i idemo pre kraja godine na referendum o opozivu predsednika. Nemojte da zaluđujete narod, vi sve radite zbog mene. Hoćete meni da vidite leđa. Treba samo 50 odsto glasova sve zajedno da sakupite i više nisam predsednik, neću ni da čekam kraj mandata. Lagaćete narod da ste ih spasli od litijuma - rekao je Vučić.

On je istakao da opozicija ne govori ni o "o Ani Brnabić, Dubravki, Vučeviću", već da je on jedini koji im smeta:

- To je sve naredio jedan tajkun, kriminalac, Dragan Šolak, kojem sam se suprotstavio u želji da upravlja ovom zemljom. Ponosan sam na činjenicu što sam ja taj čovek, što se ne plašim njegovih veza ni u CIA, ni gde hoćete. Posvetio sam 12 godina teškom i napornom radu, nijedan godišnji odmor nisam iskoristio do kraja. Za to vreme nisam bio dobar roditelj svojoj sada odrasloj deci, sinu i ćerki, nisam bio dobar roditelj ni trećem detetu, vreme je da razmišljam o tome šta ću drugo.

Vučić je poručio da od borbe neće da odustane i da nikada nije lagao građane Srbije:

- Neću da odustanem, može Vlada da se povuče, ja neću. Nisam lagao ljude, danas je Srbija broj jedan. Znao sam da ono što radim donosi rezultat. Lagali ste ljude da će u Valjevu da se kopa, Kosjeriću. Reč je o malom parčetu u okolini Loznice i ništa više. Vi volite Loznicu, a zašto neki put ili fabriku niste izgradili. Ja sam napravio stadion u velelepnoj Loznici, gradim i brzi put do Šapca. Što to niste izgradili? I vi volite Loznicu, a ja ne volim?!

Predsednik je poručio opoziciji da ga nikada neće oterati iz Srbije i naterati da je manje voli, i dodao da će uvek poštovati volju naroda.