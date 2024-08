"EVO IDEMO NA REFERENDUM O OPOZIVU PRDSEDNIKA": Vučić poručio opoziciji - Skupite potpise u Skupštini pre kraja godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dao je ponudu opoziciji da njih 75 donesu potpise da pre kraja godine idemo na referendum o opozivu predsednika.

Foto Novosti

- Ima vas toliko. Skupite 70. Daćemo sve što je potrebno za 2/3 poslanika i raspisaćemo referendum pre kraja godine o opozivu predsednika Republike - kazao je on i dodao:

- Slušao sam prethodnih dana, ja ću da ponovim: "Vučiću pe*eru, Vučiću šiptare, Vučiću majmune i Vučiću lopove", sve to sam čuo, pojačavajte i ubuduće, čestitam na argumentaciji. Hajde to što biste da vređate Albance, nemam ništa zajedničko sa tim i neću da vas hvalim pošto mislite da ste time uvredili i mene i njih, a zbog čega sam šiptar? Što jedno mene mrze u Prištini? Što sam im jedina meta? Što najviše mrze mogućnost što Srbija može da koristi litijum? Ili zbog toga što mene optužuju za sve svoje probleme, što ne mogu da ostvare svoju državu. Vi veliki junaci a ja koji sam im stotinu puta stao na put sam šiptar? Ili ustaša, ja kojem su ustaše ubile članove porodice. Sve kuće Vučića spalili '92 godine. Zato što sam jedini predsednik koji je pokušao da ode u Jasenovac. Lopov zato što imam Franš, stotine milijardi što izmišljate svakog dana. Pa još ni dinar ne nađoste. Koliko to vila imam po Srbiji što pokazujete i lažete - rekao je on.

Predsednik je rekao da je ponosan što je jedini čovek koji se suprotstavio tajkunu i kriminalcu Draganu Šolaku koji želi da upravlja ovom zemljom.

Dodaje da referendum može da bude održan u decembru ili u martu, zavisno od dogovora.

- Svaku brigu Srbije brinem - tvrdi Vučić.

Zaključuje da nikakvih kopanja neće biti u narednih godinu i po dana.

- Pre toga možete da idete na opoziv predsednika Republike i ja ću vam lično pomoći i obezbediti 2/3 poslanika za proceduru. Pobedite me i nisam više predsednik, samo ćete onda da vidite kako su lagali samo da Srbija stane, da je vrate na 4. mesto u regionu - kazao je Vučić.