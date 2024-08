"ZABRINUTA SAM JER JE ĐAVO ODNEO ŠALU": Brnabićeva o sramnim teorijama zavere sa opozicionih skupova

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić, govoreći o protestima opozicije, istakla je da ulazimo u zonu sumraka.

Foto: Printscreen/TV Prva

O usvojenoj Deklaraciji, Brnabićeva je rekla da je zadovoljna što je urađen dobar posao, i što su Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Srpske usvojile Deklaraciju na Svesrpskom saboru.

- Za mene je to jedan istorijski dokument jer je prvi dokument tog tipa i ta deklaracija govori o svim onim stvarima koje mi treba da uradimo za nas, a ne protiv nekoga. Bavi se svim onim stvarima koji su važni za srpski narod - očuvanje kulture, jezika, ćiriličkog pisma, prava. To je suprotstavljanje asimilaciji naših prava. Ona pokazuje našu potrebu za mirom i stabilnošću. Čini mi se da je to dokument koji je dobar za sve ostale, iako mnogi tvrde suprotno - istakla je Brnabićeva, tokom gostovanja u Jutarnjem programu TV Prva.

O tome što opozicija nije podržala Deklaraciju, ona je rekla:

- Nažalost, kod nas se često dešava da mnogi ne čitaju, svako ko kaže da je to deklaracija Velike Srbije i protiv nekog naroda, ili želi da manipuliše ili je nikada nisu pročitali, a mislim da je pre to, da ih nije zanimao taj dokument.

O njihovom ignorisanju Deklaracije, Brnabićeva je rekla:

- Stranke koje su konzervativnije, kvazi više nacionalne, orijentisane desno, one su govorile da je ovakva deklaracija u suštini dobra stvar, ali su nalazili tačke koje im se ne sviđaju. O tome će suditi generacije kasnije.

Ona je čestitala Jorgovanki Tabaković na izboru za guvernera Narodne banke Srbije:

- Nema velikih izmena u kursu evra, to treba održati.

Brnabićeva je takođe dodala:

- Za jednu uspešnu zemlju, važno je da ima Vladu koja ima viziju i veru u ljude, ali je važno da ima ozbilju opoziciju. A kada nemate, sve se svodi na dnevnopolitičku borbu. Vlast ne može da raspravlja sa njima argumentima, politika postaje politikanstvo, činjenica i argumenti izgube svaku snagu, poluinformacije postaju sredstvo političke borbe, i tako je jako teško da se o nekoj agendi koja je od nacionalnog interesa tako razgovara.

O najluđim teorijama zavera koje stižu sa protesta protiv iskopavanja litijuma, Brnabićeva kaže:

- Nismo iskoristili ni ovu šansu da podvučemo crvene linije. Ne može agronom da priča o anomalijama kod novorođene dece. Mi vređamo tako celu medicinsku struku. Tu su lekari. Juče je jedna doktorka izašla i rekla da su to notorne laži. To je zaista širenje panike. Zabrinuta sam jer je đavo odneo šalu. Naša opozicija kaže da je proevropska, da je za napredak, struku, i oni kažu izađite na ovakve proteste i ne osudi ovakve stvari, onda smo mi to svesno odlučili, mi parlamentarci. Na nama kao parlamentarnim strankama i pokretima je najveća odgovornost. Mi ovako nešto nećemo dozvoliti u našem društvu. Tu nema prostora za argumentovanu raspravu. Na protestu na koji poziva opozicija ljude zovu satanistima.

Ja prva ne mogu da zamislim da sam na takvom skupu i da slušam te gluposti. Taj koji je pričao o anomalijama je bio kandidat za Srbija protiv nasilja u Čačku. Imate neke koji su nastavili da pričaju neistine, pozivaju na proteste. Od gospodina Aleksića smo čuli "dajte mi navedite jednu evropsku zemlju koja je uspešna i bogata a koja ima razvijeno rudarstvo". Pa čekajte, on ili ne zna ništa ni o čemu, ili namerno manipuliše informacijama zarad svoje dnevnopolitičke borbe. Pa pogledajte Finsku samo! Oni su jedina zemlja koja rudari kobalt, što je prilično opasno, a opet to rade. A četvrta su zemlja po zaštiti životne sredine i zemlja koja sad počinje da rudari litijum, i to na otvorenom rudniku, a ne kao mi što imamo poljoprivredu.

Danas se vidi ko se jasno bori za Srbiju, to je Srpska napredna stranka, a opozicija vodi svoje dnevnopolitičke borbe - izričita je ona.

- Mi smo propustili šansu za dve godine prednosti da imamo svoj litijum. To vam je kao pre 50 godina - 20 godina prednosti. Ja u tome nisam htela da učestvujem, Nemačka nas je sustigla i prestigla, Finska takođe, niko drugi, ako se mi uopšte odlučimo na to. Tada je to bila politička borba, i tada je ideja stranih sila bila da "polome leđa" Vučiću i uspore Srbiju, zato nisam htela da ja i Vlada učestvujemo u tome. Izgubili smo dve godine, sad je pitanje da li ćemo uopšte ići u to. Sad se vidi da je to politička borba, i da to nema veze ni sa Rio Tintom ni sa litijumom. Oni misle da opet oko toga mogu da okupe opoziciju, neće oni borbu za životnu sredinu. Te proteste preuzimaju ljudi koji nisu baš čisti u glavi. Ko može da kaže da je neko satanista, taj nije baš čist. To sve izmiče kontroli, oni to vide, ali neće da se oglase, i dalje guraju tu agendu da bi ućarili neki politički poen.

Istakla je da ako se iskopavanje litijuma desi, poljoprivreda može da se nastavi, jer bi kopanje bilo podzemno, a bilo bi ekonomski dobro za nas.

- Sa ovim protestima ulazimo u zonu sumraka. Jedini argument će im biti "vi ste satanisti" i to je jasno kao dan. Taj narativ Srbiji može da donese samo užas i bedu. Ne želim da bilo čije dete živi u takvoj zemlji, i zato ćemo se boriti protiv toga. Verujem u naš narod i da će ljudi umeti da prepoznaju one koji rade loše zemlji, koji sve svode na ovakve debate. Želimo da se razgovara na osnovu činjenica i argumenata.