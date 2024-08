DŽELAT SRBA U SERIJI UMESTO IZA REŠETAKA Porodice srpskih žrtava ogorčene zbog ovog poteza

OVO je još jedan pucanj u 3.267 srpskih žrtava srednjeg Podrinja i Birča, a čiju krv na rukama nosi ozloglašeni komandant Srebrenice Naser Orić.

Foto: Printskrin

Ovako naši sagovornici komentarišu najavu serije o ratnom zločincu Oriću, čiji je trejler objavila jedna turska platforma za onlajn gledanje. U kratkom sinopsisu navodi se da serija prati priču "o heroju koji je promenio tok bosanskog rata između 1992. i 1995. godine".

Šef Kluba poslanika SNSD u Parlamentu BiH i potpredsednik SNSD Sanja Vulić, za "Novosti", ističe da je Orić u svom narodu poštovan, uvažavan i cenjen i nažalost, kako kaže, njegov uticaj nije mali ni kada je u pitanju kadrovanje u institucijama.

- Kao čovek sam razočarana potezom snimanja serije, da se veličaju ratni zločinci ali ne zaboravimo, on je za bošnjački narod heroj - poručuje Vulićeva. - I dok razmišljamo kako ovaj potez osuditi, pametnije bi nam bilo kako se sabrati. Srbima okupljenim, sabranim i odlučnim niko i ništa ne može. Srpsko jedinstvo niko pobedio nije. Nažalost, fali nam to jedinstvo. I dok osuđujemo druge, pitam se, zašto ne promovišemo velikane srpskog naroda? Zašto se stidimo svojih heroja, zašto zaboravljamo srpske sinove? Do nas je. Bošnjaci imaju jedinstvo i jasan stav, zato srpski povratnici u Federaciji BiH prolaze jezivo, najčešće premlaćeni i izmučeni. A, mi, šta radimo, širimo ruke, praštamo i kažemo: mi svima želimo dobro. Vera nas uči da praštamo, ali ne i da zaboravljamo.

U Organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS poručuju da je ovo nastavak veličanja dobro poznatih srpskih dželata:

- Baš nas interesuje da li su se Turci "setili" da u seriju ubace i kako Orić ubija Srbina Slobodana Ilića. Ali, nikakve serije neće izbrisati činjenice da je Naser bio i ostao zločinac i odgovoran za smrt stotina Srba u Podrinju. Sudovi su ga oslobodili, ali porodice srpskih žrtava neće mu oprostiti nikada.

Oslobođen krivice 2008. HAŠKI tribunal je Orića 2008. godine pravosnažno oslobodio krivice za zločine počinjene u Srebrenici. Nakon oslobađajuće presude u Hagu, suđeno mu je 2018. pred Sudom BiH u Sarajevu. Orić i njegov saborac Sabahudin Muhić bili su optuženi za zločine počinjene nad srpskim civilima tokom proteklog rata, odnosno da su u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba - Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Ipak, nakon što je jedan od zaštićenih svedoka promenio iskaz koji je ranije dao Tužilaštvu, Orić i Muhić su oslobođeni.

O zločinima kojima je komandovao Orić u ratnim godinama na području Podrinja, Srebrenice i Bratunca mnogo puta su svedočili preživeli Srbi ovog kraja. Radojka Filipović, predsednica Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, ispričala je da je za njenu porodicu 14. decembar 1992. godine bio koban.

- Napadom na selo Bjelovac upali su u našu kuću. Pod komandom Nasera Orića krenuli su da ubijaju redom i staro i mlado i muško i žensko. Nisu birali da li je dete ili starac. Meni su ubijeni suprug i svekar. Zarobili su svekrvu i jetrvu, kao i njenu bebu i devojčicu. Kada su pobili sve što se kretalo, one koji su pohvatali odveli su u bratunačke logore. U kućnom pritvoru Brano je bio sa mojom jetrvom, a moja svekrva je posebnu torturu doživela zato što je po njima "rađala i gajila četnike". Ona je vraćena iz logora nakon 56 dana, ali je vrlo brzo umrla - navela je Filipovićeva.

Ona je ispričala i pojedine detalje sa suđenja Naseru Oriću:

- Slušala se samo bošnjačka strana priče i mi smo se organizovali da istina o Srbima izađe na svetlost dana i da zločince sustigne kazna. Krenuli smo od entitetskih pravosuđa, a došli do državnih. Mi smo godinama kasnije dobili informaciju da se u tužilaštvu BiH nalaze predmeti vezani za ratne zločine. Naser Orić dobio je na međunarodnom sudu dve godine. Izgubili smo veru i u domaće pravosuđe jer oni su prepisali praksu Haškog tribunala. Suđenje Oriću bila je farsa. On se branio sa slobode, imao je prilike da utiče na svedoke. Nama su se smejali u sudu, rugali su nam se i na kraju su dobili oslobađajuću presudu.

Sasmaz u glavnoj ulozi U ULOZI Nasera Orića pojavljuje se mladi turski glumac Ismail Ege Sasmaz. Takođe, u seriji glumi i poznati turski glumac Grkan Ujgun, našoj javnosti poznat po ulozi Mematija iz popularne serije "Dolina vukova". Na pitanje šta mu je najteže bilo prilikom igranja uloge Orića, mladi glumac je odgovorio - da ne zaplače: - Najteže mi je da ne plačem dok sam na sceni. Jer, Naser nikada nije plakao. Plakao je samo jednom, u ratu, kada je video raskomadanu devojčicu. I opet nije plakao pred ljudima, jer kad ste lider i vodite ljude, morate biti jaki. I držite taj čvrst stav, držeći sve u sebi.

Ko je bio Naser Orić zapisao je i Ibran Mustafić, jedan od svedoka Tužilaštva BiH i ratni predsednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Srebrenica. U svojoj knjizi "Planirani haos" detaljno je opisao razgovor koji je imao s Orićem nedugo nakon ubistva sudije Ilića u Zalazju 12. jula 1992.

- Kada smo onu ekipu zarobljenih Srba i zatvora ponovo poveli prema Zalazju i kada je počelo klanje, meni je dopao Slobodan Ilić. Popeo sam mu se na prsa. Bio je bradat i čupav kao životinja. Gledao je u mene i nije progovorio ni reči. Izvadio sam bajonet i direktno ga udario u jedno oko, a zatim provrtio nožem. Nije ni zapomagao. Zatim sam ga nožem udario u drugo oko. Nisam mogao da verujem da ne reaguje. Iskreno rečeno, tada sam se prvi put uplašio tako da sam ga odmah posle preklao - zapisao je Mustafić svedočenje u knjizi.

Inače, o snimanju filma o Oriću govorio je i 2021. sarajevski glumac Emir Hadžihafizbegović. On je prilikom gostovanja na jednoj sarajevskoj televiziji izjavio:

- Moramo napraviti film o Naseru Oriću, heroju odbrane Srebrenice. Da se već jednom skine stigma sa heroja koji je otišao u Hag i koji je tamo oslobođen optužbi.