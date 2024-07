ĐURIĆEVA: Ponoš bi đavolu dušu prodao

NEVENA Đurić, potpredsednica Glavnog Odbora Srpske napredne stranke, oglasila se povodom intervjua predsednika stranke Srbija-centar, Zdravka Ponoša, za Novu S.

Foto: SNS

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

- Dezerter Ponoš neprestano vrišti od zavisti što Srbija danas jača, na svim poljima! A hteo bi Ponoš, a ka tom cilju ne zaostaju ni ostali iz tajkunske ekipe lopuža, da našoj Srbiji slome krila! To im je - ideja vodilja! Da bi, po već dobro oprobanom postupku, nastavili da se sa nama i našim vitalnim državnim i nacionalnim interesima igraju, trguju i maste! Onoj diletantskoj i ulizivačkoj "politici" koja je svojstvena Ponošu i tajkunskoj kamarili smo odavno već videli leđa. Jer je naš narod tako hteo, želeo i rekao - već više puta! Međutim, žalosno je što u svojoj mržnji prema Vučiću i u nedostatku bilo kakve ozbiljne politike, ne biraju temu, način i sredstvo kako bi ostvarili svoje ciljeve. I svi su isti - redom! Zloupotrebljavaju svaku moguću temu u pokušaju da sruše Vučića! Ranije tragično stradali decu, danas litijum, za koji se uzgred u našoj Srbiji čulo u njihovo vreme, kada su im dali više dozvola i saglasnosti za različita ispitivanja, a sutra će, dileme nema, biti nešto sasvim treće.

Ništak Ponoš je onoliko urnisao naši vojsku, fićfirić je obrukao sopstveni narod kada ga je ostavio na milost i nemilost, onda kada je iz rodnog Knina pobegao u Beograd, a danas ne prestaje da zagađuje medijski prostor u tajkunskoj pljuvaonici. I šta god on rekao, depeše stranih službi su rekle da je on NATO general koji je snažno radio na rasformiravanju herojski brigada. A termin koji je i sam upotrebio ga na najbolji način opisuje - raspikuća. Podsećanja radi - govorio je da će Vučić odmah nakon izbora uvesti sankcije Rusiju, što se nije dogodilo, da sporazum iz Ohrida služi da pet zemalja nepriznavača tzv. Kosova, prizna to tzv. Kosovo i slične nebuloze! A danas se, lažov, i u litijum i u rudarenje razume! Naravno da je - svima sve jasno. Ovaj "stručnjak za sve i svašta" je samo do krajnjih granica nemoćan i kao i uvek - bezočno laže! Ali, ono što je sigurno: njemu i jeste mesto u tajkunskoj papazjaniji - za bolje i nije! Da glupostima koje izgovori bar privremeno zadovolji svoju sujetu i lične frustracije. Dok građani Srbije znaju da Aleksandar Vučić i Vlada koja sledi njegovu politiku, nikada nisu ni pomislili da bilo šta štetno urade zemlji koju vole i u kojoj žive!

- Ponoš to ne može ni da razume - i đavolu bi dušu prodao zarad ličnih benefita, a rezervnu otadžbinu taj već ima!- rekla je Đurić u saopštenju povodom intervjua Zdravka Ponoša. Podsetimo, Zdravko Ponoš rekao je u intervjuu za "Novu" da je izuzetno važno da se ne dozvoli ništa vezano za realizaciju projekta "Jadar", uz sramnu optužbu da je vlast sve vreme radila javnosti iza leđa. On je najsramnije optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je za njega "samo nebo granica" kad je u pitanju poklanjanje državnih resursa, te da podseća na raspkuću koji "galantno plaća račune društvu koje ga ne ceni".

BONUS VIDEO:

Opozicioni mediji nastavljaju stravičnu kampanju laži o rudniku litijuma!