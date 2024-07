OPOZICIJA OPET DIVLJA U SKUPŠTINI Ćuta gužva i baca papire: Dobio odgovor od Brnabić i Đedović Handanović

OPŠTI haos napravili su prestavnici opozicije u Skupštini, a najgore se ponašao Ćuta

Foto: Printskrin

Poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta krenuo je u verbalni obračun sa poslanicima vladajuće većine, koristeći uličarski rečnik.

Ćuta je prvo uzeo papir, Memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije potpisan sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, pocepao ga a zatim bacio na pod.

Zatim se obratio poslaniku Milenku Jovanovu:

- Šta se smeješ, bre, Jovanov? Šta je smešno?

Nastavio je da se bahato ponaša obraćajući se predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja mu je nakon nekoliko opomena isključila mikrofon.

- Evo ja vam kažem, ja ću da blokiram prugu, pa mene hapsite!

Milimir Vujadinović, narodni poslanik je prijavio povredu poslovnika nakon Ćutinog divljanja.

- Morao je da bude prekinut jer je izneo niz uvreda na račun Srbije i nas koji ovde sedimo.

Brnabić izrekla opomenu Ćuti

Ana Brnabić izrekla je opomenu Aleksandru Jovanoviću Ćuti zbog, kako je rekla, sramotnog dobacivanja tokom obraćanja predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića, a posebno tokom tačke koja se tiče Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničke budućnosti sprskog naroda.

Đedović: Neistine i laži, da bi se ljudi zastrašili

Ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je "tužno i zabrinjavajuće da se čulo toliko neistina od Jovanovića".

- Pre svega kada se radi o raseljavanju ljudi, o nekakvim spiskovima, o nekakvim dodatnim spiskovima, o nekakvim imenima. To su neistine i laži, da bi se ljudi zastrašili, da bi se panika širila. Pričamo pre svega o spiskovima, spiska nijednog nema, raseljavanja nema, niti ima potrebe za raseljavanjem, 52 kuće i imanja su dobrovoljno prodati, ljudi su dobrovoljno sklopili sporazume, pristali da prodaju svoja imanja. Isti ti kao što su Petkovići, kao što su kumovi Dragana Đilasa, i ostali koji su želeli da dođu do finansijskih sredtava, koji su želeli da prodaju svoja imanja, koje niko nije terao, kada nijedne reči o ekološkim standardima nije bilo. Taj isti gospodin Kokanović je prvi ušao u određeni sporazum da proda svoje imanje, a kada se ispostavilo da gde se njegovo imanje nalazi nije potrebno za razvoj istraživanja, onda je to imanje dao na poklon gospodinu Jovanoviću i onda on počinje da se zalaže veoma aktivno za životnu sredinu, za ekologiju, ali na tom imanju i dalje stoji nelegalan objekat. Znači, ne poštuju se zakoni ove zemlje, a pričamo o ekološkim standardima. Verovatno se to podudara sa onim da je gospodin Jovanović želeo da počne da se bavi ekologijom kada je 18. maja 2016. se obratio ministarstvu da bi dobio energetsku dozvolu za malu hidroelektarnu Temska, pa kada nije dobio dozvolu onda je odmah počeo da se bavi pitanjima zaštite životne sredine. Sve ovo ima za cilj da se ljudi zastraše, da se panika širi o nekim rudarskim kolonijama. Dragi građani, u zadnjih 20 godina jedan jedini rudnik je otvoren kada su u pitanju metalične sirovine, i to je rudnik Čukaru Peki u Boru. Zašto lažete ljude? Zato što niste došli do koristi za sebe same, i sada širite paniku i laži. Zato ne možete i nećete ništa uraditi. Na sreću, građani su prepoznali ko radi odgovorno, savesno, po zakonima. To da li će se neki rudnik otvoriti zavisi od mnogo studija, dozvola, koji traju po 20 godina. Oni koji su davali šakom i kapom dozvole za istraživanje do 2012. godine, sada ovde drže predavanje - kaže Đedović.