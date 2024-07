VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA OBILAZNICI OKO KRAGUJEVCA: Biće gotova za dve i po godine, to će biti potpuno novi grad (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca, koja treba da spoji Kra­gu­je­vac s Mo­rav­skim ko­ri­do­rom i auto-pu­tem "Mi­loš Ve­li­ki".

U obilasku su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić.



- Izgubićemo pet, šest meseci samo zato što projekat eksproprijacije nije završen - rekao je Vučić obilazeći teren. - Ovo je prioriet, ovo nam Kragujevac podiže u svakom smislu. Moraćemo sa gornje strane da povežemo na Koridor 11 - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da opozicija kaže da vlast tera radnike da rade po vućinama, Vučić je rekao da je posao ljudi da rade.

- Šta to znači? Kada je nesnosna vrućina prek oko 40, ne možete da radite. Nije lak posao, ali to je kod nas ušlo, svi da se bune i da ako možemo što manje da radimo. Ovi ljudi to ne čine, oni rade vredno i ostavljaju istoriju iza sebe - kaže Vučić.

- Kragujevac dobija ovim mnogo, izgubiš 15, 20 minuta ako ideš kroz centar. Nema više kamiona, ne smeta ljudima u Kragujevcu, ne haba se put, zagađenje je mnogo manje. Radimo sve nove stvari, od stadiona, to će biti potpuno novi grad. To je važno i za Gornji Milanovac, Knić - kaže Vučić.

- Za dve i po godine, Kragujevčani će imati obilaznicu - rekao je Vučić i istakao da će radovi trajati do 2026. godine.

- Zamislite da Kragujevac mora da plati 500 miliona evra. Ne bi mogao Kragujevac to da skupi za 50 godina. Došao sam auto-putem i radujem se što vidim koliko ima automobila i stranaca - kaže predsednik.

Na pitanje o napadima iz Sarajeva da vodi kampanju protiv vehabija, Vučić kaže da ih nikad nije pomenuo.

- Ne vodimo nikakvu kampanju, nisam ih nikad ni pomenuo. Izmislili ljudi. Nisam ih nikad pomenuo, što izmišljaju ljudi? Kad su našli problem da ide šest policajaca, kažu to je srpska agresija i sve oko Svesrpskog sabora, vidite da imate posla sa onima koji nisu sasvim svoji. Sklonićemo se, pa neće biti više velikosrpske agresije. Biće sve gore, oni sada vide kojom brzinom Srbija napreduje, zato će da histerija biti izraženija i veća. Naše je da radimo da ne nasedamo na provokacije - kaže Vučić.

Kaže da je naučio sve o njihovim trikovima, koliko je ekonomija važna, kako su se uvek ponašali pametnije nego mi i da to više neće biti slučaj.

- Mašine koje rade su dokaz koliko napredujemo, a oni mogu da nastave sa izmišljotinama, ne sekiram se više. Važno je da mi možemo da nastavimo svoj posao. Samo pogledajte kakva je reakcija onih koji Srbiju ne vole i koji pišu svaki dan protiv litijuma. Kad budete pročitali u hrvatskim medijima, Podgorici, sarajevskim, koliko mrze što imamo litijum, onda će vam biti jasno ko govori istinu našem narodui i da li je to dobro ili loše. A onda će da više šta su pisali o Srebrenici, o KiM i koliko su to antisrpski mediji. Svaki običan čovek u ovoj zemlji sve zaključke iz toga može da izvuče - rekao je Vučić.

Na pitanje da se iz Sarajeva čuje da Srbija vodi medijski rat protiv BiH, Vučić kaže da je glupo to što rade.

- Kad deca odlaze na ceremonije, to raje 12 godina već. Onda su rkeli problem je šest turističkih policajaca, koji idu u Hrvatsku i Crnu Goru od 2008 i 2010. godine, samo je njima problem. I opet su svi njihovi zvaničnici rekli da je sve u skladu sa procedurama, oni vode hajku. Oni hoće nas da uvuku u sukob, da bi Amerikanci i NATO reagovali protiv nas. To je suština svega. Oni nas hoće unutra, kako bi se oni hvalilii da su okrenuli Amerikance, Nemce, Engleze protiv nas i da oni ispadnu veliki pobednici. Nama to ne pada napamet i zato izbegavamo svaku vrstu provokacije. Imam jedni ptianje. Kad će da imaju frabriku električmnih automobila. Hoće li uskoro ili malo kasnije? - pita Vučić.

Pita gde mu je snajper kojim je pucao po Sarajevu, i da li ih je sramota što su lagali bez prekida 12 godina.

- Kada im postaviš zvanično pitanje, onda je maca pojela jezik. Dok oni traže snajper, ja ću ove puteve, pruge i sve ostalo da radim - kaže Vučić.

Br­za sa­o­bra­ćaj­ni­ca, du­ži­ne 22 ki­lo­me­tra, projektovana je za brzine do 100 kilometara na čas.

Projektom severne obilaznice se stiču uslovi za izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz gradskog jezgra Kragujevca, poboljšanje uslova sa aspekta životne sredine, kao i brže povezivanje tranzitnih tokova na pravcu državni put I A reda br. A1 (E-75) petlja Batočina, preko Kragujevca do državnog puta I A reda br. A5 (E-761) u Mrčajevcima.



Država u saobraćajnicu ulaže oko 266 miliona evra, a rok za završetak obilaznice je 2027. godina.

Kompletna obilaznica, za čiju će izgradnju biti utrošeno 194.000 kamiona zemlje, imaće 25 objekata, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i pet petlji.

Vučić je u decembru obišao prve radove na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca, kada je istakao da će njenom izgradnjom taj grad rešiti većinu infrastrukturnih problema i da je to velika stvar za čitav kraj.

- Ovo je 22 kilometara i nešto što će dati šansu Kragujevcu da uredi centar grada i ojača industrijski - rekao je tada Vučić.