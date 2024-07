"ZAPAD SE SPREMA ZA RAT SA RUSIJOM" Vučić: Znamo to preko vojnih priprema za sukobe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na TV Pink govorio o odnosu Zapada i Rusije.

- Nije moguće da pobede Rusiju, moguće je ako se Putinu nešto dogodi, ali sa Putinom na čelu vrlo teško. Putin želi da njegovo nasleđe političko bude rezultati Ivana, Petra Velikog, Katarine Velike... On razmišlja u geopolitičkom smislu, ali i u smislu ujedinjujućeg faktora. Ukoliko on izgubi, nema ništa od tog nasleđa, njegovo života, života njegove porodice, od Rusije. Nemajte sumnju, rasparčali bi mu Rusiju, već ste čuli od raznih skandinavskih zemalja da podele bogatsvo, a to nije njihova ideja. Kada imate takvu motivaciju, kada znate šta vam dolazi. Kada kažete da Zapad mora da pobedi, onda morate da imate u vidu da će Rusija će biti spremna da žrtvuje 5, 10 miliona ljudi. Na Zapadu nije niko spreman na to, oni bi voleli na daljinski da ratuju. Da li će biti? Mislim da se varaju ljudi koji misle da neće. Oni u ovom trenutku nisu spremni, ali spremaju se za rat sa Rusijom, brže nego što to neki ljudi hoće da vide. Znamo to preko vojnih priprema za sukobe, ja vam kažem, oni se spremaju za vojni sukob - kaže Vučić.