NJEGOV ČOVEK JE PRODAO IMANJE RIO TINTU: Vučić o napadima Dragana Đilasa

ALEKSANDAR Vučić se prilikom gostovanja na TV Prva osvrnuo na stav Dragana Đilasa po pitanju Rio Tinta.

- Ja recimo o Saši Jankoviću imam mnogo bolje mišljenje nego o drugim političkim protivnicima. Ali recimo oko Beograda na vodi sećam se tog preterivanja: "E Beograd na vodi ne može da postoji zato što će Sava da se izlije". Čovek je verovatno u to i verovao jer mu je neko to govorio. Protiv tih teorija zavere, svih tih laži vi ne možete da se izborite. Kao i danas, potrebno je vreme da prođe da ljudi vide kakve su to neistine. Danas, ja verujem u ovo. Ja sam pred svima pitao: što da mi niste dali neke pare. To je zato što mnogi polaze od sebe. Znaju kako bi oni uzimali pare. Vidim ih ja, oni imaju listu od 1000 ljudi kojima daju ogromne pare za gluposti - objasnio je Vučić i dodao odgovarajući na optužbe Dragana Đilasa da se lični interesi nekih ljudi iz vlasti poklapaju sa interesima moćnih zemalja poput nemačke i da se on vodi ličnim interesima:

- Hajde da vam otkrijem tajnu. Nisam ja za 717.000 evra prodao imanje Rio Tintu. Već njegov čovek. Nisam ja prodao imanje, već gospođa Đedović iz njegove partije, i roditelji onih Petkovića, koji se danas bune. Dinar nisam dobio od njih, pre bih se ubio nego što bih tražio ili uzeo - naglasio je on.

Predsednik dodaje da je za njih nemoguće da neko drugi sanja snove drugačije od njihovih.

- Moji snovi su šta će ostati iza mene 2027. godine. Šta god neko pričao i koliko god me mrzeo, svi oni će se voziti brzom prugom od Subotice do Preševa. A u njihovo vreme 0 kilometara pruge izgrađeno - kaže Vučić.