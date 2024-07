"MRAK JE BIO KADA SAM DOŠAO..." Vučić otkrio šta mu je rekao Šolc - "Vidim ogroman napredak i da su svuda dizalice"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Prva tema" na TV Prva. Vučić je govoreći o opštem napretku Srbiji otkrio i da je to primetio i nemački kancelar Olaf Šolc koji je danas boravio u Beogradu, te da mu je to i sam spomenuo u razgovoru.

Foto: D. Milovanović

- Meni je danas kancelar Šolc rekao "mrak je bio kada sam došao, ali ono što sam mogao da vidim i kroz prozor u hotelu i kroz staklo automobila, mogao sam da vidim ogroman napredak i da su svuda dizalice" i to ste mogli čak i da čujete u delu našeg razgovora.

Dodao je da je Srbija bila prva po stopi rasta u prvom kvartalu ove godine.

- Do kraja godine verujem da ćemo zadržati poziciju prvih 5 i da ćemo imati preko 4 stopu rasta. To nam omogućava da rastu plate i penzije, ne uvek u onoj meri kako bi ljudi želeli, ali da to uvek bude značajno, da ljudi osete boljitak i napredak - istakao je predsednik Srbije.