"SVE ĆEMO RADITI TRANSPARENTNO" Vučić: Projekat donosi šest milijardi stranih direktnih investicija

PROJEKAT će nam doneti najmanje šest milijardi stranih direktnih investicija, za nas je od ogromnog značaja ceo lanac proizvodnje, doneće ogroman rast u Srbiji, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju o održivim sirovinama i pisma o namerama u Palti Srbija.

Foto: Novosti

Predsednik Vučić izjavio je danas da je ponosan na ono što je danas započeto u Srbiji, da to znači veliku prekretnicu i promenu, kao i da se sve radi transparentno i da se ništa neće kriti od ljudi.

On je rekao da zna koje smo sve poteškoće imali i pre potpisivanja ugovora, a da je danas reč samo o memorandumu i pismu o namerama.

- Ništa nismo krili, radimo transparentno i ponosan sam na to. Ponosim se projektom. Dug je put do otvaranja rudnika i ni u jednom delu postupka nećemo tajiti nista od naših ljudi. Danas ste videli ljude koji su potpisivali memorandume, to je krem de la krem privredne industrije. Kada vidite najvažnije ljude u kompanijama jasno vam je da ste sve iz Evrope doveli u Srbiju - rekao je Vučić.

Istakao je da ga današnji dan ispunjava nadom za našu zemlju.

- To za nas predstavlja prekretnicu i veliku proimenu, kvantni skok u budućnost - rekao je on.

BONUS VIDEO: Sastanak predsednika Vučića sa Šolcom i Šefčovičem u "Palati Srbija"