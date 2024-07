PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice u Londonu. Predsednik je u britanskoj prestonici imao niz susreta sa svetskim zvaničnicima.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije sa Dikom Šofom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom boravka u Velikoj Britaniji sa predsednikom Vlade Kraljevine Holandije Dikom Šofom.

- Dobar sastanak sa Dikom Šofom sa kojim sam razgovarao o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji u regionu Zapadnog Balkana i bilateralnim odnosima Srbije i Holandije. Akcenat samo stavili na značaj očuvanja mira i stabilnosti u regionu, vladavini prava i razvoju demokratije u Srbiji.

Naglasio sam potencijal za jačanje ekonomske saradnje, investicija i trgovinskih odnosa između naše zemlje i Kraljevine Holandije i pozvao novog holandskog premijera da poseti Srbiju kako bismo nastavili razgovore i potvrdili dalje jačanje partnerskih odnosa dve zemlje - naglasio je Vučić u objavi.

Vučić razgovarao sa Zelenskim

Predsednik Srbije je tokom boravka u Londonu imao susret i sa Vladimirom Zelenskim.

- Dobar sastanak sa predsednikom Volodimirom Zelenskim o svim izazovima i važnim pitanjima, kako za Srbiju i Ukrajinu, tako i za Evropu i svet - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.





Sastanak Vučića i Makrona

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u palati Blenim u Vudstoku, nadomak Londona.

"Važno je da pokušamo da sačuvamo mir i stabilnost"

Predsednik Aleksandar Vučić poslao je poruku iz Londona.

- Samit Evropske političke zajednice u Londonu predstavlja odličnu priliku da sa evropskim liderima razgovaram o strateškim pitanjima, unapređenju bilateralnih i multilateralnih odnosa u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti našeg kontinenta, a fokus će biti i na oblastima energetike i migracija. Važno je da pokušamo da sačuvamo mir i stabilnost, a Srbija će nastaviti da se svojom ozbiljnom i odgovornom politikom za to zalaže u celom regionu - istakao je Vučić.



Vučić sa Šolcom: "Vidimo se uskoro u Beogradu"

Vučić se u Londonu sastao sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Olafom Šolcom.

- Srdačan susret sa kancelarom Olafom Šolcom. Vidimo se uskoro u Beogradu - objavio je Vučić.

"Biće ovo dug i naporan dan, ali sa prijateljima je uvek lakše"

Predsednik Vučić razgovrao je sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, predsednicima Republike Azerbejdžan i Republike Bugarske Ilhamom Alijevim i Rumenom Radevim i predsednikom Vlade Albanije Edijem Ramom.

- Ne bismo nas trojica bili mi, ako ne bismo prekršili makar neko pravilo. Iako nije 17h, evo me na kratkoj pauzi uz kafu (i čaj za mene). Pred kraj nam se pridružio i Edi Rama. Biće ovo dug i naporan dan, ali sa prijateljima je uvek lakše, bez obzira na to gde se sretnete. Razgovaramo o aktuelnim pitanjima od značaja za naše zemlje i celu Evropu i dogovaramo susrete u predstojećem periodu, jer planova je mnogo, a vreme brzo teče - naveo je predsednik uz fotografije susreta sa svetskim zvaničnicima.

Vučić sa Micotakisom

Vučić se sastao i sa predsednikom Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom.

- Otvoren i srdačan susret sa predsednikom Micotakisom sa kojim sam razmenio mišljenja o situaciji u regionu, proširenju EU i jačanu partnerskih i prijateljskih Srbije i Grčke - objavio je Vučić.

Razgovor sa litvanskim predsednikom

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Republike Litvanije Gitanasom Nausedom.

- Odličan susret i prilika da razmenimo mišljenja o svim gorućim pitanjima današnjice, kao i o bilateralnim odnosima i intenziviranju privredne saradnje i realizaciji litvanskih investicija u Srbiji.

Vučić sa De Kroom

Srpski predsednik susreo se sa premijerom Kraljevine Belgije Aleksandrom De Kroom.

- Dobar razgovor o globalnim i regionalnim temama, kao i o jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Belgije. Razgovarali smo i o koracima Srbije na EU putu - naveo je Vučić.

Vučić razgovarao sa Golobom

Predsednik Vučić razgovarao je sa premijerom Republike Slovenije Robertom Golobom.

- Dobar razgovor sa premijerom Golobom o očuvanju mira i stabilonosti u Evropi, aktuelnoj situaciji u regionu i bilateralnim odnosima Srbije i Slovenije.

Susret sa premijerom Severne Makedonije

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim.

- Odličan susret sa novim predsednikom Vlade Severne Makedonije i dogovor da se uskoro sastanemo kako bismo razmotrili najvažnija pitanja u oblasti saradnje između naše dve zemlje -

Vučić sa Lamijem

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa državnim sekretarom za spoljne i poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Dejvidom Lamijem.

- Sa ministrom spoljnih poslova Lamijem razgovarao sam o očuvanju mira i stabilnosti u Evropi, jačanju poverenja i saradnje. Ovaj Samit je odlična prilika da još jednom potvrdimo značaj ekonomske razmene, investicija i trgovinskih odnosa između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva - navodi se na Instagramu srpskog predsednika.

Susret sa premijerom Gruzije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidžeom.

- Srdačan susret sa premijerom Gruzije i brza razmena mišljenja o najvažnijim pitanjima bilateralne i ekonomske saradnje - naveo je predsednik.

Predsednik se sastao sa Vajolom Amherdi

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se predsednicom Švajcarske konfederacije Vajolom Amherdi na otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Londonu.

- Srdačan susret sa sa Vajolom Amherdi na početku Samita evropskih lidera u Londonu. Razgovarali smo o situaciji u regionu, našim bilateralnim odnosima - istakao je Vučić.

Susret sa Kajom Kalas

Predsednik Vučić sastao se tokom Samita Evropske političke zajednice sa bivšom premijerkom Republike Estonije i kandidatkinjom za visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.

- Kratak susret i sa Kajom Kalas. Ponovio sam posvećenost Srbije nastavku evrointegracionog procesa i izrazio očekivanje da ćemo u narednim mesecima biti u prilici da napravimo nove korake na putu ka punopravnom članstvu u EU - objavio je predsednik na Instagramu.

Razgovor sa predsednikom Bugarske

Vučić je razgovarao tokom Samita Evropske političke zajednice sa predsednikom Republike Bugarske Rumenom Radevim.

- Sa predsednikom Radevim sam razgovarao o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje i partnerstva naše dve države i naroda. Fokusirali smo se i na ključna pitanja ovog Samita Evropske političke zajednice i teme koje oblikuju budućnost Evrope - saopštio je predsednik.



Susret sa finskim predsednikom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Republike Finske Aleksandrom Stubom.

- Sa predsednikom Finske o unapređenju saradnje i drugim bitnim pitanjima od interesa za obe strane. Naglasio sam da, bez obzira na razlike i geografsku udaljenost, Srbija ostaje posvećena jačanju kontakata sa severom Evrope i intenziviranju ekonomskih odnosa, budući da su potencijali veliki, ali nedovoljno iskorišćeni. U tom kontekstu, iskoristio sam priliku da uvaženom kolegi predstavim samo neke od mogućnosti za ulaganja koja se otvaraju na EXPO2027 i izrazio nadu da će Finska prepoznati svoj interes u ovom projektu - istakao je Vučić.



Sastanak Vučić-Borelj-Sančez

Predsednik je razgovarao i sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žosepom Boreljom, a razgovoru je prisustvovao i predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom.

- Sa šefom diplomatije EU Žosepom Boreljom i Pedrom Sančezom razgovarao sam o strateškim pitanjima, kao i o budućnosti Srbije i napretku na našem evropskom putu - objavio je Vučić.

Razgovor sa Sančezom

Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom.

- Sa iskrenim prijateljem Srbije razgovarao sam o aktuelnim geopoltičkim i regionalnim pitanjima, našim bilateralnim odnosima, kao i o temama koje su u fokusu ovog Samita Evropske političke zajednice - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić se sastao sa britanskim premijerom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Kirom Starmerom.

- Zahvalio sam našem domaćinu na organizaciji ovog važnog Samita. U vremenu velikih turbulencija i nesigurnosti, važno je da Evropa bude ujedinjena u iskrenoj želji za mirom, napretkom i očuvanjem zajedničkih vrednosti. Samo tako možemo da osiguramo bolju budućnost za sve naše narode - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

"Važno da sačuvamo mir"

- Da vidimo šta je to za nas od presudnog značaja da u narodnom interesu uradimo, pre svega da sačuvamo mir, pre svega da vidimo kako dalje da unapređujemo našu ekonomiju i to je za nas od ključnog značaja. U skladu sa tim razgovaraću sa njima - rekao je Vučić novinarima pred početak sastanka.

Kaže da, ipak, njegova očekivanja po svemu drugom nisu prevelika.

- Nadam se da ću uspeti bar da kažem da bih voleo da imao više racionalnog pristupa i da je važan mir za nas, a mnogi ljudi to ne misle, ne razumeju, ne vide ili misle da je potrebno da rat traje da potpunog poraza nekog drugog. To je nešto što nanosi ogromnu štetu svima u Evropi, tako da nisam siguran da će to da naiđe na odobravanje svih drugih, ali to će biti pozicija Srbije - rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija želi mir i ekonomski napredak i da će u skladu sa tim da se ponaša.