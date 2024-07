VUČIĆ SE OBRATIO IZ LONDONA: Petak veliki dan za Srbiju - Sa Šolcem u Beograd dolazi i glavni šef "Mercedesa" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Londona.

Foto: printskrin

- Poslavlja se pitanje kada ćemo morati da krenemo nazad ne bih li sačekao kancelara Šolca u Beogradu.

- Imaćemo dug bilateralni sastanak u četiri oka. O evropskom putu Srbije, o svim našim političkim pitanjima, KiM, stanju u regionu, razvoju naše ekonomije i kroz agendu rasta i pridruživanje jedinstvenom evropskom tržištu. Takođe o onome što je tema tog dana. Dolazi i potpredsednik Evropske komisije, predsdnica Evropske banke za obnovu i razvoj, KFV-a- Doći će predstavnici italijanske razvojne banke, glavni šef "Mercedesa". Očekujemo sa jedne strane potpisivanje memoranduma o razumevanju oko mineralnih sirovina, vezanih za jedan opšti generalni okvir, koji će potpisati Ministarstvo energenike zajedno sa EU. Ono što je za nas važno - da sve ove institiucije koje sam vam pomenuo, zajedno sa predstavnicima naše vlade, da se potpiše zajednička želja o jednom sveukupnom vrednosnom lancu koji treba da se formira u Srbiji - od litijuma, litijumskih baterija, privlačenja dodatnih investitora, do električnih automobila, gde očekujemo njihovu pomoć za proizvodnju da dođu u Srbiju, što bi značilo kvantni skok Srbije unapred, mnogo više novca i mnogo više bogatstva na naše građanje - naveo je Vučić.

Demantovao je informacije da se potpisuje bilo šta vezano za kopanje litijuma.

- Ne potpisuje se sada kopanje. To što je trebalo da se potpiše vi ste već odavno potpisali - i 2001, 2004. i 2006. i u februaru 2012. pre nego što ste izgubili vlast. Mi sada razgovaramo kako da od Srbije napravimo, mnogo brže nego što bi to inače bilo moguće, izuzetno mesto za život. Kako da ostvarimo prednost u odnosu na sve druge. Brinemo o tome, to je ono što je važno. Hoću da kažem ljudima koji mi veruju, nisam tu da objašnjavam onima kojima ne možete da objasnite. Jer podsetiću vas, oni su i protiv brze pruge do Niša, fontane na Slaviji, Beograda na vodi, uvek su protiv apsolutno svega. Nikad ni za šta nisu. Takvim ljudima nikada ništa ne možete ni da objašnjavate. Ja ovo objašnjavam građanima koji žele da čuju, koji vole Srbiju i koji razmišljaju o nečemu. Ja postavljam ljudima pitanje - a šta mislite zašto bi mi to bilo potrebno? Što bih ulazio u sve to? Zbog čega? Zato što mi je to potrebno za neke izbore?

Istakao je da je dva puta zaredom pobedio na izborima i da se to skoro neće ponoviti u Srbiji, te da bi sada to bilo još ubedljivije.

- Postavljam pitanje zašto ovo radim. Narod ne bira političare da donose odluke koje se svima sviđaju, nego da donose odluke koje su dugoročnom interesu naroda. Zato to radim, zato se borim, zato to želim. Jer znam šta je to što bi nama moglo da donese. Naravno, pod uslovom da obezbedimo punu zaštitu životne sredine - da bi ljudi mogli normalno da dišu, normalnu vodu da piju, normalno da žive na svojim ognjištima. Za to ćemo da se borimo. Dalek je to proces i još dugo dugo ima, još 4 godine ima do svega toga, dok to ne uradimo, ali za to moramo da se borimo. I moramo da se borimo da što veći deo sirovine procentualno ostane u našoj zemlji. Rekao sam i našim partnerima na zapadu - rekao sam može mali deo da ide u sirovine, sve ostalo morate iz Srbije da uvozimo baterije. Mi ćemo se snaći koje. Moraju da budu baterije proizvedene u Srbiji, pa bateriju da izvozite koju god hoćete. A kad mi imamo bateriju, onda nam je to više od 55% vrednosti proizvedenog automobila, onda će svi hteti da dođu u Srbiju da proizvode automobile. Jer tad nema dodatne carine za izvoz na tržište EU. To je jedan veliki zamajac za razvoj Srbije - naveo je predsednik.

Foto: Printskrin

- Mi smo razorili državu, što plata više nije 329 evra, već je 830 evra. Razorili smo državu što 11 godina gotovo nije promenjan kurs dinara u odnosu prema evru, dolaru i svakom drugoj čvrstoj valuti, velikoj valuti. A tada se menjalo od 75 do 117 u roku od dve godine. Razorili smo zemlju zato što smo ubedljivo zemlja sa najvećim privučenim investicijama. Razorili smo zemlju zato što su nam penzije danas gotovo dvostruko veće nego što su bile tada. I to ne u dinarima, već u evrima. Razorili smo zemlju zato što smo izgradili autoputeve kao u Titovo vreme. Zato što naša deca mogu da znaju šta je voz, makar iz Beograda i Novog Sada, uskoro će i iz Niša i to da znaju, a nisu znali u njihovo vreme to. Razorili smo zemlju što smo popravili sve njihove pljačkaške privatizacije. Ono što ljudima nisu isplaćene plate 2005. 2006. 2007. Rio Tinto u Srbiju 2001. godine su doveli oni. 2004. prve zakonske odluke i podzakonske akte donose. 2006. oni menjaju zakon o rudartstvu u kojem kažu - vi ste do tada imali istražna prava, tada je rečeno nema više aukcije i javnih tendera, već ko ima istražna prava ima i pravo na eksploataciju - naveo je on i podsetio kako je bivša vlast uvela i kompaniju Rio Sava.

On je dodao da je prehodna vlast 2012. godine ocenila da je Rio Sava Eksplrejšn jedna od najboljih kompanija u svetu.

- Da im vi oduzmete to pravo sada pitanje je da li bismo sa dve ili tri milijarde morali da prođemo na arbitražama. Ko će to da plati? Đilas od svojih 619 milione ili ko? Država Srbija to ne može sebi da priuštiti. Ali samo hoću da vam kažem kako to izgleda i kako to sve ide - rekao je Vučić.

On je istakao da će voditi računa o narodu u Loznici.

- Pošto znam ja da ove političare iz Beograda baš briga, jedan vam se javi s ovog mora, drugi s onog mora, treći planira prekosutra da ide na more, a četvrti na okean, a jedan na onaj najdalji okean gde je ono brčkanje s kornjačama i tako dalje. Dakle, baš njih briga za naš narod u Loznici i na zapadu Srbije. Mene briga. I zato ću ja da vodim računa o tom narodu i da gledam šta je tačno to što narod može da dobije tamo, šta su stvari koje može da izgubi, da razgovaram sa ljudima i da slušam i psovke i povike i da gledam da uradim ono što je najbolje moguće za Srbiju - poručio je Vučić.

- Nećemo biti blizu brutalni kao oni u Evropi da ih bijemo i maltretiramo jer su zauzeli nešto. Majok, mi smo tu vrlo tolerantni - rekao je Vučić na pitanje o najavljenim protestima zbog iskopavanja litijuma i još jednom ponovio da se vlast u Srbiji neće menjati na ulici.

- Niko od prethodnika nikada nije uradio za porodilišta, uložićemo mi sad novo! Nećemo obnavljati staro, prvo Narodni front pa Višegradska. I to kreće sledeće godine. Potpuno novo porodilište. Da majke sa uživanjem mogu donositi decu na svet. Ovo je jedna velika sramota. Pitao sam i Lončara, on je agilan i vredan čovek, rekao je da je potrebno mnogo vremena za to. Rekao sam mu: Pozovi majstore, kupite klime, ne zanimaju me procedure. Završite sve to u roku od dan, dva tri. I sad vidite može. Svaka prostorija će od subote da ima klimu. Neka mene posle gone, važno mi je da majke imaju klimu. Sramota je što neki ranije to nisu rešavali. Gledaćemo i kad ćemo da uključimo Kostolac B3. Oko svakog sistema imate i podsisteme. I onda neko mora da donese odluku da bismo imali struje. Država nije igračka - naveo je Vučić.

Dodao je da je petak veliki i važan dan za nas.

- Razgovaraćemo o budućnosti Srbije i gledati kako da sačuvamo da budemo jedna od tri, četiri zemlje sa jednom od najviših stopa rasta ove godine u Evropi - zaključio je Vučić.