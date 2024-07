NATAŠA KANDIĆ PRIZNALA: Rezolucija o Srebrenici bila paravan, kad se promeni vlast Srbe ćemo optužiti za genocid i u Hrvatskoj i na Kosovu

NATAŠA Kandić gostujući na televiziji N1 priznala je javno da je sramotna Rezolucija o Srebrenici bila samo paravan.

Foto: Printskrin/n1

- Inače, na političkom nivou svi znamo zapravo da je ta Rezolucija o genocidu u Srebrenici doneta da bi se zapravo zatvorilo to polje, da se ne pominje Gaza uopšte i da je to na neki način ta neka politika. Donosimo Rezoluciju o priznavanju genocida u Srebrenici što ne treba nikako Rezolucija time da se bavi, međunarodnim danom nestalih, umesto da se donosi Rezolucija o Gazi. Ali je Rezolucija bila važna za Srbiju i naravno ovako je Srbija pokazala veoma loše lice i to će da traje dokle god ne dođe neko u ovoj Srbiji koji će smatrati da treba što više koraka prema drugim žrtvama napraviti da bi nešto bilo napred. Sada posle donete Rezolucije ne može se više stalno u prvi plan držati samo tema genocida u Srebrenici i žrtve genocida. Pa znate koliko ima drugih mesta, drih žrtava. Pa imali smo dan "Belih traka", pa imali smo toliko obeležavanja koja ukazuju koliko zapravo ima zaborava žrtava, a to je ono što ne smemo da zaboravimo - poručila je Kandić.