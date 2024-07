PAVKOVA ODGOVORILA PETROVIĆU: Đilasov potrčko po modelu svog gazde, lažima i podmetanjima pokušava da se predstavi kao ozbiljan političar

OBRUŠAVANjE Đilasove marionete na visoke državne funkcionere koji časno i posvećeno obavljaju svoj posao, ne može se objasniti drugačije osim kao pokušaj anonimnog političara da se širenjem novih laži dodvori i poraste u očima svog partijskog šefa, izjavila je članica predsedništva SNS Sara Pavkov.

Njenu izjavu prenosimo u celosti:

"Izvesni Goran Petrović, danas potpredsednik Stranke slobode i pravde, ipak nije potpuno anoniman. Građanima je od ranije poznat, ali ne po rezultatima, već po aferi „fekalni kolektor“ , kada je svom partijskom kolegi pokušao da namešta vrlo unosne poslove. Danas Đilasov potrčko po modelu svog gazde kako jedino i ume, lažima i podmetanjima pokušava da se predstavi kao ozbiljan političar.

Ne iznenađuje što im svima smeta potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, jer je u njenom mandatu napravljen pozitivan zaokret ka zaštiti životne sredine i realizovani su brojni projekti koji već doprinose poboljšanju stanja životne sredine. Očigledno ih boli što Ministarstvo, otkad ga vodi Irena Vujović, ulaže u zaštitu životne sredine više nego što se ikada pre ulagalo i što se transparentno radi na konkretnim projektima. Građani su svedoci zavidnih rezultata, a to izaziva zavist kod opozicionih kritičara koji se u svoje vreme, kada su bili u prilici, nisu mnogo bavili životnom sredinom. Na kraju, zasmetalo im je i što je Vujović ponovila Đilasovu sopstvenu konstataciju - da o litijumu ne zna ništa.

Jasno je da je Petrović tu video priliku da se novim lažima o potpredsednici Vujović istakne kod mentora Đilasa, pa se još upinje i sa njim se utrkuje ko će više da slaže. Međutim, ono što iz objave Đilasovog poslušnika ipak nije do kraja jasno, jeste šta je to njegovog šefa najviše zabolelo. Da li to što mu se javno mišljenje ne razlikuje od narativa stranih lobista, to što je suočen sa činjenicom da nije patriota, što pati za izgubljenim interesima i propuštenom šansom da nastavi da pljačka tamo gde je stao ili to što sabotira sopstvenu državu i narod krutim mašinskim mozgom? Jasno je samo da nikoga od njih ne boli ono po čemu ih građani pamte, a to su afere, malverzacije i pljačka 619 miliona evra" zaključuje Pavkova.

