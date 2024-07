"VATRENI UDAR 2024" Završena vežba na Pasuljanskim livadama - Obratio se Vučić (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas Danu visokih zvanica na opitnoj združenoj taktičkoj vežbi s bojevim gađanjem "Vatreni udar 2024".

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića

- Ponosam sam na ono što smo danas ovde mogli da vidimo - dejstvo "komarca 2", dejstvo ne samo mitraljesko "malog Miloša" već i raketnog bacača, korišćenje raketa iz "Pasarsa", "Kornete" koji su na dalji od preko 4000 metara neverovatnom preciznošću pogodili neprijateljske tenkove - rekao je Vučić.

Čestitao je svim vojnicima koji su učestvovali u vežbi.

- Mi ćemo morati još mnogo toga da radimo, pravimo, kupujemo - ocenio je on i zahvalio se mađarskim prijateljima koji su danas bili tu.

Istakao je da se očekuje da do kraja septembra imamo prvih 1000 komada "komaraca" naše proizvodnje.

O lažima oko izvoza ulja u Crnu Goru

- Zarad ljudi u Crnoj Gori da kažem - bez obzira na svu kampanju koju Šolakove Vijesti vode u Podgorici, kampanju u kojoj učestvuje i ministar Đeljošaj, ja nemam ništa protiv toga. Činjenice su nešto drugačije. Republika Srbija je prošle godine za prvih 6 meseci izvezla u Crnu Goru 3,5 litara rafinisanog jestivog ulja. Ove godine 5,7 miliona litara. Dakle 62% više ulja nego prošle godine. Toliko o istini, toliko o činjenicama. Ne želim da komentarišem što sam video u štampi da oni to preprodaju Prištini i Tirani. Ja nemam problem sa tim, za nas je slobodna trgovina nešto za šta se zalažemo i od suštinskog značaja. I tu neće biti nikakvih problema. Mi proizvedemo godišnje 780 hiljada tona suncokreta, 70 miliona litara je potrebno za našu potrošnju, a ukupna proizvodnja 155 miliona litara rafinisanog ulja godišnje. Mi 85 miliona litara možemo da izvozimo nesmetano. Potrošnja prošlogodišnja za celu Crnu Goru je 8,4 miliona litara. Naše rezerve - ono što čuvamo su veće od godišnje potrošnje Crne Gore. Ako im nešto zatreba, i to ne govorim zbog partnerskih odnosa koje imamo sa vlastima u CG, već zbog bratskog naroda u CG, nikada ne moraju da brinu za to. Srbija ima dovoljno u svojim rezervama da podmiri jednogodišnje potrebe Crne Gore i da nam još preostane. U ovom trenutku imamo 11 miliona litara rafinisanog ulja u rezervama, koje držimo kod nas za dvomesečke potrebe i imamo mnogo nerafinisanog ulja koje se koristi za industriju. Ne vidim nikakve probleme, ali dobro, to vam je sve u okviru kampanje "Vučić je za sve kriv, majke mi, nismo mi donosili rezoluciju, Vučić je". Ali dobro, ja razumem to što oni rade i razumem tu mržnju koju neki pokušavaju da šire prema Srbiji. Ljudi u Crnoj Gori ne moraju da brinu - naša pozicija je takva uvek - želimo slobodnu trgovinu, uvek želimo da budemo sa bratskim narodom u Crnoj Gori, a baš me briga za partnere u vlasti u Crnoj Gori - naveo je on.

O napadima iz Hrvatske

- Promašili su. Za razliku od činjenice da se oni ponose svojim ustaškim poreklom... Meni niko iz porodice nije bio četnik. Slučajno - niti se time ponosim, niti se zbog toga žalim, niti pravdam niti bilo šta. Samo obični Srbi koji su stradali od ustaškog terora i ništa više. Ali ja njih razumem. U Vojvodini sa majčice strane su sradali od Nemaca koji su dedu mog odveli u logor. Oni kao i svi drugi misle valjda da sve mogu i da im je sve valjda dozvoljeno jer je to tako izgledalo 30 godina. Nisam se mnogo uznemirio. Svaki put što gore se oni trudili da o meni nešto kažu iz njihovog ugla, čini mi se da ljudi u Srbiji to razumeju koliko je važno i koliko je dobro da nastavim da radim, jer je to onda uvek najbolji dokaz da dobro činimo za našu zemlju - rekao je Vučić o napadima iz Hrvatske.

O iskopavanju litijuma i javnoj raspravi

- Sećate se kad je sestra gospođe Udovički uz pomoć stranaca i Bojana Pajtića obmanjivala javnost kako sam uzeo pare za ne znam šta, nešto oko energetike je bilo. Moja namera je bila, kad ne možete da se suprotstavite, kao što je to bio slučaj oko Jovanjice. Tri godine su me sa vaše televizije i sestrinskih u regionu i zemlju, optuživali mene i porodicu da smo na nekakav prljav način učestvovali u aferi Jovanjica. Posle 3 godine kada je vaša kolegenica rekla da je to laž i da tu nigde nema nijednog Vučića prekinuli ste. Tri godine sam pokušavao svakog dana da objasnim svima kakva je laž u pitanju, jer nikakve veze ni sa čim nisam imao. Tri godine ja to nisam mogao da dokažem. Moja namera, pošto sada svaki dan slušam u vašim medijima - "e uzeli ste pare lobisti ove ili one firme. Ja sam predsednik republike - ponosan na tu činjenicu. Nikada nisam uzeo pare ni od koga, a ne od neke strane firme da za nju lobiram - ja lobiram samo za Srbiju. I dobro ste rekli - neki su se javili koji hoće, a neki se nisu javili - ti koji su uzeli novac. U stanju su da govore na mitinzima, ali su strpali pare u džepove, baš zbog Rio Tinta. Ja sam spreman pre svega zbog sebe i javnosti, i nemam problem da to bude i pred kamerama N1 da odgovorim na pitanja - oko uvezanosti sa Rio Tintom, jesu li mi dali novac, jesam li ikada jedan dinar primio na bilo koji način i čime sam motivisan. Zašto to kažem - da bih upravo predupredio sve te najgnusnije i odvratnije laži, i da bih vrato stvari na teren koji nije ličan, nego da razgovaraju stručnjaci. Vi kažete da hoću da uništim životnu sredinu - naprotiv, neću im dozvoliti da bilo šta rade dok ne bude zagarantovano da će ljudi moći normalno da žive bez gotovo ikakvog ugrožavanja životne sredine. Ali ću vam zato predočiti planove šta će da dobiju i ljudi u Koreniti, Loznici, Krupnju, čitavoj Rađevini. Zato hoću da im pokažem koliko mogu da zarade i novca da dobiju. Koliko može budžet Loznice da se uveća. Koliko mogu bogatije da žive. Koliko novih poslova mogu da dobiju, koliko plate mogu da im bude veće? Pa neka ljudi procene, nemamo problem sa tim. Neće doći do iskopavanja još 4 godine najmanje. Da danas požurimo, sve ubrzavamo, još 4 godine do toga neće doći. Ajde ljudi da razgovaramo na malo stručan način. Sa N1 samo što me nisu "tukli" stavljajući mi telefone i jureći me da me nateraju da ih odrugnem oko Beograda na vodi, što nisam učinio, govoreći da je to katastrofa, kako ćemo da uništimo grad. Danas Beograd ima dvostruko više turista nego što je imao, čak i trostruko. To je omiljena destinacija svih turista, pri tome svaki Beograđanin se ponosi time. Svaki projekat zahteva hrabrost, zahteva viziju. Ovo je naša velika šansa. Mnogo smo ih propustili. I ponavljam - propustili smo ih zato što sma ja pogrešio, i jer su nas neke strane službe nadigrale pre sve i tri godine i to sebi više ne smemo da dozvolimo. Ali sam sprema za svaku stručnu raspravu, ne ja, nego stručni ljudi, a moj tim je uvek spreman da iznese šta su i ekonomski i argumenti zaštite životne sredine. Ajde da završimo sa tim i pređemo na stručnu raspravu, ozbiljnu, od koje Srbija može da ima samo koristi - naveo je on odgovarajući na pitanje o svom pozivu za poligraf u vezi sa iskopavanjem litijuma.

O pojačanim izviđačkim dejstvima ka Srbiji i reakciji Ponoša

- Mi smo danas gledali "gvozdike", i to su želeli da nam unište. Gledali ste i zolje i ose, sve su nam to uništavali i "strele". Mi danas imamo desetine hiljada zolja čiji su resursi obnovljeni. I hiljade i "osa" i "strela" čije smo resurse obnavljali. Toliko o Ponošu i njegovom vremenu. Drugo vreme donosi i neke druge stvari - gledali ste danas bespilotne letelice. Od "Pasarsa" koji su obećavali, pa smo imali samo prototip, do toga da ih danas imamo već 30 u našoj vojsci. Imaćemo ih još mnogo mnogo više. Inače nije moglo da leti ništa. Mi ćemo dalje da radimo na tome, da snažimo vojsku, mislim da to ljudi znaju. Imamo veliki problem sa popunom - pogotovo Beograd i Vojvodina. Ljudi gore imaju relativno visoke plate i neće da rade vojnički posao koliko god platu da ponudite. Vojnički posao je težak, odgovoran, ozbiljan. Sa tim problemom se suočavaju svi - i Nemci, Englezi i Rusi, Ukrajinci pogotovo. Posebno u ovim smutljivim vremenima koja dolaze sa različitih krajeva sveta, ljudi se teže odlučuju za taj posao. Naše je da ih dodatno motivišemo, ne samo finansijski već i rešavanjem svih drugih problema, i verujem da ćemo u tome uspeti - naveo je on odgovarajući na pitanje "Novosti".

O podizanju dronova iz Prištine

- Ciljeva je više. Ja ne bih da govorim o svima njima, mi smo ih juče analizirali. Svakao sagledavanje operativnih sposobnosti naše vojske u širem smislu, u užem bih mogao i detaljnije da govorim. Inače su bili bajraktari iz Đakoviće prištinski. Podignuti su 5. i 12. juna. Mi smo ih gledali kao na dlanu - da je neko drugo vreme ne bi se dugo zadržali u vazduhu. Pošto je to prostor pod kontrolom Kfora, mi to poštujemo. Oni rade svoj posao, mi radimo svoj - naveo je on komentarišući podizanje dronova na KiM sa ciljem posmatranja pozicija srpske vojske.

Dejstvo voda "Lazara"

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Dejstvo modernizovanog "Orla" i par helikoptera Mi-35 i par helikoptera "GAMA"

Vučić dao je znak za početak vežbe "Vatreni udar 2024" na Pasuljanskim livadama.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Prikazano dejstvo dronova "komarac" po cilju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Počela vežba

Prikazano dejstvo timova 72. brigade za specijalne operacije, ali i Pasars na delu.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Stigao predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na Pasuljanske livade.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vučić je dao znak za početak vežbe "Vatreni udar 2024" na Pasuljanskim livadama.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Poslednje pripreme, stigao ministar

Na Pasuljanskim livadama i toku su poslednje pripreme pred početak združene taktičke vežbe.

Na teren je već stigao ministar odbrane Bratislav Gašić kad o i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

Foto: Novosti

Na vežbi "Vatreni udar 2024" uvežbava se izvođenje borbenih dejstava uz upotrebu bespilotnih vazduhoplova za izviđanje i vatrenu podršku, sa ciljem unapređenja sposobnosti prikupljanja i distribucije obaveštajnih podataka i efikasnosti vatrene podrške na savremenom bojištu, kao i provere funkcionalnosti organizacije i jedinica Vojske Srbije. Učesnici vežbe su jedinice Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, snage za specijalna dejstva i protivelektronsku borbu, kao i stručnjaci iz Vojnotehničkog instituta i na njoj je angažovano oko 1500 pripadnika Vojske Srbije i više od 300 borbenih sredstava.