BOCAN-HARČENKO JASAN: Zapad na svakom koraku radi protiv Rusije i Srbije

AMBASADOR Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, ističe da Zapad, po naređenju SAD, radi na eskalaciji odnosa sa Rusijom.

- Zapad svakog dana pravi korak ka eskalaciji i to je istina u kontekstu ukrajinske krize i u široj situaciji. Zapad pravi tu situaciju i sve radi u skladu sa željama Sjedinjenih Američkih Država. Zapad je odgovoran za terorističke napade, a to je hibridni rat čiji je cilj da se uplaše ljudi u Rusiji i da se destabilizuje zemlja. Zapad zna da su verski odnosi osetljivi i zato namerno zateže to. Plaža u Sevastopolju i civili su bili cilj - rekao je Bocan-Harčenko u intervjuu za TV Informer.

Naglasio je i da je Rusija najveća nuklearna sila, ali da nikada nikome nije pretila nuklearnim oružjem, ali i poslao jasnu, za Srbiju veoma važnu poruku:

- Rusija nikada nije prva pretila i nikada nije istupala sa izjavama kao Zapad. Rusija je najveća nuklearna snaga na svetu, a u procesu smo modernizacije. Najvažnije je da se snage suzdrže. Nikad nismo plašili nekoga. Sada to radi Zapad i definitivno je to eskalacija, izgubio im se strah od nuklearnog rata. Generalni sekretar NATO pakta je postavio svoje trupe u borbenu gotovost. Od ruske strane nema pretnje, nuklearke mogu da se upotrebe ali zna se kad.

On je, između ostalog, rekao da Srbija trpi pritiske i optužbe od strane zapadnih sila.

- Srbija je i sama bila optužena u Hagu za takozvane zločine u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. Za nas je nerazumljivo da zemlje koje su članice Evropske unije traže da Srbija postane član evropske porodice, a zabijaju vam nož u leđa. Nemačka je, uz podršku cele Evropske unije, napravila rezoluciju koja je totalno antisrpska. Oni žele da Srbija ćuti na to i da oseća ponižavajuće stanje. Ovo su direktni napadi i pritisci na Srbiju, a rezolucija je jedan od dokaza. Naravno, većina zemalja je bila uzdržana i to pokazuje pravi odnos globalne većine o rezoluciji o Srebrenici. Zapad na svakom koraku radi protiv Rusije i Srbije i rade samo u skladu sa željama SAD - kazao je ruski ambasador.

Prema rečima Bocana-Harčenka, Rusija smatra da je KiM sastavni deo Srbije.

- Rusija ne priznaje Kosovo, smatramo da je Kosovo i Metohija deo Srbije. Najvažniji nam je stav Beograda. Rusija i Srbija su uvek bile istorijski i duhovno povezane. Sankcije nisu bile usvojene što pokazuje nacionalni interes Srbije. Počinju novi zajednički projekti Rusije i Srbije i novi poduhvati - naveo je Harčenko, preneo je RT Balkan.

