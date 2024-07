"MORAMO DA JAČAMO VOJSKU" Vučić posle kolegijuma načelnika Generalštaba: Velike snage su okupljene u regionu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je posle sednice proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u kasarni "Banjica 2" da je taj sastanak održan kako bi se analizirali svi nedostaci i šta je to što je neophodno da se ispravi, kao i da se analiziraju bezbednosne pretnje i situacija u regionu.

- Mnogo izazova imamo, velike snage su okupljene u regionu iz različitih razloga, od značajnih snaga susednih zemalja, do ogromnog broja NATO pripadnika na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku, to je 4.534. Mi računamo na dobru saradnju sa KFOR-om i NATO trupama i verujemo da će doprineti stabilizaciji prilika na Kosovu i Metohiji. U ovom trenutku imate u okviru misije LTA 1.500 NATO vojnika u BiH koje su pojačane nečim što je novina, to su strateške rezerve koje je postavila Evropska unija i one se ne nalaze na toj teritoriji već na teritoriji susednih zemalja Rumunije, Mađarske, Bugarske. Takođe, uvereni smo da ni na koji način neće biti upotrebljene protiv bilo srpskog naroda, bilo Republike Srbije - kazao je predsednik.

- Pojačana su dejstva vazduhoplova sa posadama i bez posada u okruženju, dronova sa izviđačkim namerama, bez prelaženja granica Republike Srbije. Primetili smo podizanje albanskih "bajraktara" iz pravca Đakovice 5. i 20. juna do visine 5.800 metara sa namerom izviđanja pozicije Vojske Srbije. Takođe, švedsko-nemački avioni su radili snimke ne sa teritorije koja je pod kontrolom Vojske Srbije, već sa drugih teritorija koje nisu pod kontrolom Srbije - kazao je Vučić.

- Moraćemo da promenimo mnoge od svojih navika, moraćemo da radimo više, naše fabrike namenske industrije, a ne da se bave političarenjem. Moraćemo da dalje povećavamo ljudstvo u Vojsci, na pozicijama onih koji mogu da nose pušku i pomognu zemlji. Mnogo novca ulažemo, primanja naših vojnika su nikad veća. Veoma značajna primanja, mnogo novca država Srbija ulaže i tražimo najviši stepen pripremljenosti, morala i osposobljenosti za potencijalnu odbranu zemlje i za sveukupno odvraćanje agresora. Srbija želi mir, ali, da bismo mir mogli da sačuvamo, moramo da imamo dovoljno jaku vojsku koja će da odvrati svakog potencijalnog neprijatelja - istakao je predsednik.

O napadima iz Hrvatske

Na pitanje da prokomentariše pisanja u hrvatskim medijima da se iza rezolucije o Jasenovcu krije njegov "mračni plan" da napravi u Crnoj Gori srpsku Belorusiju, Vučić je naveo da u regionu uvek postoji isti "modus operandi" za napade na Srbiju.

- Kad god bi Srbija podigla glavu, kad god Srbija ne bi bila unižena, kad god Srbija ne bi pristala da služi tuđim interesima, a da sprovodi samo kažnjavanje, kad god bi Srbija ekonomski se podizala, i kada njeni političari ne bi govorili samo "izvinite što ste nas ubijali", uvek bi se pravila koalicija u regionu, a neki bi bili stalno prisutni, poput Hrvatske. Napisali su toliko tekstova o meni u Hrvatskoj... Govore sada o rezoluciji o Jasenovcu, naravno, krivac mora da bude Vučić. Imam konkretno pitanje, pitam predsednika i premijera Crne Gore, jesam li ih ikada pozvao da pitam, vršim pritisak ili je to bila vaša ideja, da se izvučete posle sramne rezolucije o Srebrenici. Nijednom ih nisam pozvao. Čak ni Andriju Mandića, mog prijatelja. Zašto to rade? Zato što Srbija treba da bude dežurni krivac. To što neki na Zapadu vole da čuju da je Vučić provodio pritisak. Što se Hrvatske tiče, želim im još mnogo tekstova, što više budu pisali protiv mene, znaću da radim dobar posao za svoju zemlju. Biram da budem prokazan, biram da budem napadan.

O radu službi bezbednosti i terorističkom napadu

Predsednik je kazao da se analizira ceo slučaj terorističkog napada koji se dogodio ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

- Mnogo je težak i naporan taj rad i mnogo je teško uvek ispratiti sve, ali se trudimo da to uradimo i ovoga puta su naše snage i policijske i bezbednosne agencije, uspele da obave svoj posao u skladu sa zakonom i da neutrališu neprijatelja. Valja imati u vidu da nije bilo moguće imati dokaze da neko priprema terorističko delo. Tužilaštvo, a ne Bezbednosno-informativna agencija je to koje može da hapsi samostalno. Da se pitala samo BIA i da se pitao samo MUP, ti bi odavno bili iza rešetaka - rekao je Vučić.

O analizi Leona Hartvela

Na optužbe Leona Hartvela iz Centra za analizu evropske politike, da ne samo da negira genocid u Srebrenici, već je i sam saučesnik u njemu, predsednik kaže da veće laži nije čuo, ali da svako ima pravo da piše šta želi.

- Nikada više laži i gluposti nisam pročitao. Koliko hoćete budala u svetu koje misle da imaju pravo da iznose svoje sudove. Ovo je slobodan svet u kojem svako za sebe misli da je pametan. Racio je nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno i niko se ni sa kim ne bi menjao, tako je to veliki Rene Dekart govorio - kazao je.

O litijumu

Predsednik je poručio da nećemo dozvoliti da Srbija izvozi litijum već litijumske baterije, ako to uopšte bude moguće.

- Što se tiče litijuma, postoji razlika između mene i drugih. Nećemo da dozvolimo izvoz litijuma ako to bude moguće, već samo litijumskih baterija, takođe, ako to bude moguće, da bismo obezbedili ekonomski napredak zemlje. Nisam plaćen, ali imam savest i brinem za Srbiju i neću da pustim drugim službama da nam daju šuster mat u četiri poteza. Ne može više šuster mat da se dobije i kraj priče. Razlika je u tome što postoje ljudi koji se bore za nešto, koji imaju svoje ideale. Ne možete da me utišate i ne možete da me sprečite, jer ja znam da je to put u ogroman napredak Loznice, Podrinja i cele Srbije. Moj posao je da vodim zemlju, narod u bolju budućnost, u to da imamo veće plate. Moramo da imamo dobru ekonomiju, da imamo fabrike, da nastavimo sa industrijalizacijom... Ja ću da nastavim da svoj posao radim besplatno. Ja sam spreman da lideri tog protesta "Ne davimo Jadar" i ja odemo na poligraf, da oni izaberu mesto. Pa da vidimo jesu li oni ili ja primali pare. Meni je samo Srbija važna, a njima njihove zadnjice i ništa više. U tome je razlika.

Svečani doček

Predsednik Aleksandar Vučić svečano je dočekan ispred kasarne "Banjica 2", uz počasni stroj Garde i himnu Republike Srbije.

Pored predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije prusutni su premijer Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović i članovi proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba.

Nakon sednice planirane su izjave za medije.

