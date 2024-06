HRVATI, ALBANCI, NOVA S I N1 - ZAUVEK ZAJEDNO: Ujedinjeni u mržnji protiv Vučića i Srbije! (VIDEO)

OPOZICIONI mediji ne prestaju da šokiraju sadržajem koji plasiraju. U jeku Evropksog prvenstva čiji je početak obeležilo sramno skandrianje i ogromna antisrpska propaganda od strane Hrvata i Albanaca, jedina briga Nove S i N1 jeste nadolazeći festival "Mirdita" i promocija samoprozvanog Kosova.

Tako jedan od gostiju N1 izjavljuje sledeće:

- Mene više brine ova Mirdita nego što me brine to što se dogodilo u Nemačkoj, jer ti ljudi koji su skandirali u Nemačkoj, njih ne srećem na ulici svakog dana, ove ljude koji se bore protiv Mirdite viđam svakog dana na ulicama Beograda - rekao je on.

