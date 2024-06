VULIN NAKON SVESRPSKOG SABORA: Srpsko nacionalno pitanje se mora rešavati jedinstveno

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, sabrao je utiske nakon održanog Svesrpskog sabora u Beogradu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Kao što posle rezolucije o genocidu ništa nije bilo, isto ni posle Svesrpskog sabora više ništa ne treba i ne može da bude isto. Ono što nisu uspeli Karađorđevići, uspeo je predsednik svih Srba Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, Srbi su postali jedinstven politički narod, svesni sebe, svojih interesa i prostora na kome žive. Srbi su potvrdili da se srpsko nacionalno pitanje može rešavati samo kao jedinstven proces - rekao je on, pa dodao:

- Pitanje Kosova i Metohije je neodvojivo od pitanja Republike Srpske, a položaj Srba u Crnoj Gori nije ništa manje značajan od položaja Srba u Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj ili Sloveniji. Sabor je potvrdio koliko je Srpska pravoslavna crkva suštinski značajna za samo postojanje Srba, ali i po prvi put izrazio zahvalnost za sve što su za naš narod učinili i Srbi muslimani i Srbi katolici, ispravljajući tako još jednu nametnutu podelu koja je uz podelu na partizane i četnike ostavila najdublje i najteže posledice. Jedan smo narod i ni jedan Srbin ne sme biti van nacionalnog bića, bez obzira da li u Boga veruje po pravoslavnom, islamskom ili katoličkom učenju - kazao je Vulin.

Poručio je i to da je proces ujedinjenja započeo i da ga ništa ne može zaustaviti.

- Znam da ovo nije stav predsednika Aleksandra Vučića, ali Srpski svet je naša realnost i naš put. Kada to znamo, onda znamo i kakav je naš odnos preme EU, NATO, BRIKS i svakom drugom izazovu. Proces ujedinjenja je započet i to se više ne može zaustaviti - poručio je on.

BONUS VIDEO: VUČIĆ PONOSNO RAZVIO TROBOJKU NA SVESRPSKOM SABORU