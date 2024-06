VUČIĆ O NAPADIMA NA KOL CENTRE: Imamo ih na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za izbore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je tužno gledati napade na kol centre.

Ističe da su kol centri da ne samo normalni, već i poželjni u svakoj demokratskoj zemlji.

- Ne samo da je to dozvoljeno, hoću da građani Srbije znaju. Već je to poželjno da postoji u svim normalnim i civilizovanim zemljama - da se borite za svaki glas, da pozivate svoje birače da izađu, da obezbedite veću izlaznost. Ne postoji nijedna zemlja u svetu koja to ne radi, to rade i naši protivnici. Jedino pitanje koje se tu može postaviti jesmo li mi platili zakup prostorijai i telefonskih linija. Ako nismo - to je sramota za nas. Ako jesmo - onda je strašno to što ste radili danas ceo dan. I za to da vi sajlama koje prikopčavate automobile mislite da možete da uništavate nečije tehničke centre, i da mislite da ste neku Ameriku otkrili time što ste otkrili najobičniji tehnički centar - pa mi ih imamo na stotine, na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za sve izbore. Niko ne može da razume zašto ste to radili - rekao je Vučić.