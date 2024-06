IZBORNA NOĆ IZ ŠTABA SNS-A: Šapić saopštio najnovije rezultate izbora u Beogradu po opštinama (VIDEO)

SRBIJA je danas izabrala novu lokalnu vlast u 89 gradova i opština, a pravo glasa imalo je 4,4 miliona građana. Ekipa "Novosti" nalazi se u štabu Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.

Obraćanje Aleksandra Šapića

- Na 81,5 odsto obrađenog uzorka, Aleksandar Vučić Beograd sutra 53 procenata - 64 mandata, Kreni promeni 16,8 posto - 20 mandata, Biramo Beograd 12,12 posto - 14 mandata, Nestorović 8,3 postoi 10 mandata i Ruska stranka 2 mandata.

Šapić je saopštio i rezultate po opštinama:

Surčin - Vučić 75 odsto, Biramo Surčin 13,5, Mi snaga naroda - 9,3 odsto.

Čukarica Čukarica sutra - 56,6 odsto, Biramo Čukaricu 32,71, i za Zelenu Čukaricu 10,67.

Novi Beograd : Naša lista je osvojila 47,34, Biramo Novi Beograd - 18,45 i Savo Manojlović 26,4. Ima šanse da prođe Saša Radulović, on ima 2,8.

Lazarevac: Naša lista osvojila je 60,50 odsto, Savo Manojlović 12,6, i Biramo Lazarevac 11,20 - rekao je on.

U Zemunu, na 23 odsto obrađenih podataka, lista Zemun sutra osvojila je 60 odsto glasova, Savo Manojlović 21,2 odsto, Mi glas iz Zemuna 3,58 odsto.

Mladenovac: 65 odsto lista Mladenovac sutra, dogovor za Mladenovac 13,5 i Biramo Mladenovac

Obrenovac: 68 odsto Aleksandar Vučić - Obrenovac sutra, 17 odsto GG Za naš Obrenovac Srce otpora, i Biram Obrenovac 15 odsto - rekao je on.

Na Paliluli, na 25 odsto obrađenih podataka, lista Aleksandar Vučić - Palilula sutra osvojila je 65,37, Biramo Palilulu 21,13, Zeleni za Palilulu 13,50.

Rakovica: Rakovica sutra ima 56,5 odsto, 30 odsto ima Biramo Rakovicu, Rakovica naš kraj 4,88, GG Ujedinjena opozicija 4,67 i Saša Radulović 5,19.

Na Savskom Vencu naša lista osvojila je 46,6 odsto, Biramo Savski Venac 41,69. Tu još prolaze Zeleni Savski Venac 5,87 - rekao je Šapić.

Stari grad - Vučić 35,05 posto, Čuvari Starog grada Marko Bastać 17 posto, Za Zeleni stari grad 3,16, Biramo Stari grad 38,06 posto, Saša Radulović 2,96

- Imao sam težak period sa privremenim organom, trudili smo se da Beograđani to osete. Nema prostora za preteranu euforiju. Euforični ste kada "uleti" tiket. Kada se bavite ovim poslom posvećeni, ništa nije moglo da se desi slučajno. Sada je na nama da opravdamo poverenje, da budem dobar gradonačelnik svima, i onima koji nisu glasali za mene - rekao je Šapić i dodao:

- Očekujem brzo formiranje gradske vlasti, očekujem da Beograd doživi infrastrukturne i kvalitativne promene. Cela Srbija će iskoristiti EKSPO, ali Beograd najviše, jer je u našem gradu - rekao je budući gradonačelnik.

Pitanje "Novosti"

Odgovarajući na pitanje "Novosti" o prebijanju lokalnog funkcionera SNS-a Vladimira Kostića u Zemunu i u kakvom se stanju nalazi, Vučević je rekao da nema novih informacija.

- Nemam nažalost, izvinite. Bavio sam se inforamcijama iz izbornih komisija, nisam dobio te podatke. Ja osuđujem nasilje nad bilo kim, nemam nikakvu dilemu i očekujem da odgovara svako ko je počinio krivično delo. Ne pravim nikakvu razliku, a nadam se da će se naš prijatelj oporaviti i biti dobro. To je ogolilo lice onih koji se bore tobož protiv nasilja - rekao je Vučević.

Pitanja novinara

Vučević je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je prvi put video da se opozicija bavi tuđim kol centrima, a ne svojim.

- To ide dotle da više nećemo izgleda ni smeti da idemo na izbore. Ne sme vdv kampanja, ne smete da zovete telefonom, da imate kol centar. Vdv kampanju je prvu počela da radi ona ujedinjena DS. Ali tada je to bilo ok, ali sada kada nemaju snagu to je nedozvoljeno. Kada imate miting, bune se što pravite gužvu. Možda samo hoće da se pomerimo i da niko ne kaže ni reč - ističe on.

On ističe da kada bi oni pružili otpor, rekli bi da su "nasilnici, batinaši, huligani".

- Kad vas oni biju onda je to super, a kada odgovorite, onda smo nasilnici - rekao je Vučević.

Upitao je tužilaštvo da li će oni da odgovaraju, ili ih štiti to što su opozicioni političari.

- Dobar su rezultat ostvarili, kako su se ponašali i šta su radili - rekao je Vučević.

Rekao je da se nada da će biti objavljeno kako su evakuisali i izvukli 500 devojaka iz kol centra.

- Bilo je gore neko 90ih - rekao je.

Obraćanje Aleksandra Šapića

Kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić kaže da će lista Beograd sutra imati 64 mandata u Beogradu.

- Velika je verovatnoća da ćemo u svih 17 opština i dalje mi nositi odgovornost. Nema mesta za euforiju, za zadovoljstvo ima - kazao je Šapić.

Obraćanje Ivice Dačića

Dačić je rekao da je prezadovoljan izbornim rezultatima, i zahvalio se Vučiću.

- On je predložio stvaranje zajedničke liste, to je bila njegova ideja. Želim da se zahvalim svim građanima, kao i članovima SNS, SPS i svih drugih stranaka koji su prepoznali sabornost ove liste - rekao je predsednik SPS.

On se zahvalio i Vučeviću i svima koji su dali doprinos ovoj kampanji.

- Nadam se da smo Siniša Mali i ja dali doprinost, ne znam gde je on. Samo da zamolim Vučića jednu stvar. Nemojte da raspisujete izbore svake godine, hoću da idem u penziju. Ne mogu svake godine da imam srčane smetnje - rekao je on kroz smeh.

Obraćanje Miloša Vučevića

On se zahvalio još jednom svim građanima koji su učestvovali na izborima i doprineli demokratskom procesu zemlje.

- Ne samo onima koji su glasali za nas, već svima koji su učestvovali na izborima i pokazali da je Srbija demokratska država. Hoću da se zahvalim u ime SNS, našim koalicionim partnerima koji su bili sa nama, i SPS, i Zavetnicima, i SRS, i stranci Stamatovića, Ljajića, PS, PUPS, SNP... Hvala građanima, ali hvala i Aleksandru Vučiću što je bio uz našu listu i podržao našu politiku - istakao je Vučević.

- Verovao je u ovu politiku i listu i da smo pokazali da je Srbija iznad svake političke stranke. Ne mislimo uvek isto po svim pitanjima, ali Srbija je ono što nas ujedinjuje. Ovo je veliki dan i znak da Srbija ima pravo na bolje sutra. Izabrala je stabilnost i odgovornost za ono što dolazi. Nema predaje i nema povlačenja - rekao je Vučević i čestitao svima.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za ibore - naveo je predsednik.

- Većinu smo imali i posle 17. decembra u Beogradu. Ali smo smatrali da to nije dovoljan legitimitet jer neki drugi nisu želeli da prave koaliciju sa nama. Sada ćemo imali 62 ili 63 mandata, umesto 54 koliko je bilo u decembru - dodao je on.

Ističe da će SNS u Beogradu imati 52% glasova.

- Ono što je za mene najubedljivija pobeda, iako nije obhjektivno najubedljivija, već u Pećincima, u Novom Sadu i želim da čestitam utz Šapića profesorki Turkulov, Maji, Vučeviću... 45 mandata je u Novom Sadu, skoro 53 posto glasova dobiti u Novom Sadu... Posebno jer su u Novom Sadu svi izlazili objedinjeni u dve ili tri kolone

Dodaje da je u Nišu bila najteža politička utakmica.

- U Nišu će biti moj predlog da se razgovara i vidi kako da se problemi ubuduće dešavaju, jer je jedna grupa građana, to nisu opozicione političke stranke, one su ubedljivo poražene, dobila 23 posto glasova, lista doktora Milića, što nikako ne smemo da nipodaštavamo i ne smemo da ne pokažemo poštovanje - rekao je Vučić.

Ukazao je i na ubedljive rezultate u Subotici, ali i da su u ostalim gradovima u Vojvodini bile ubedljive pobede.

- Mi mislimo da je u Beogradu još interesantno u dve opštine kako će se završiti, u svim ostalima već imamo većinu. Brojimo još Vračar. Ubedljiva je pobeda, samo je pitanje jedan mandat gore ili dole. Još se te opštisnke liste prebrojavaju, ali je izvesno da je u 15 opština značajna većina za našu koalicionu listu - naveo je Vučić.

Posebno je srećan, ističe, zbog rezultata u Valjevu.

Kaže da je danas bilo tužno gledati napade na telefonske centre.

- Ne samo da je to dozvoljeno, hoću da građani Srbije znaju. Već je to poželjno da postoji u svim normalnim i civilizovanim zemljama - da se borite za svaki glas, da pozivate svoje birače da izađu, da obezbedite veću izlaznost. Ne postoji nijedna zemlja u svetu koja to ne radi, to rade i naši protivnici. Jedino pitanje koje se tu može postaviti jesmo li mi platili zakup prostorijai i telefonskih linija. Ako nismo - to je sramota za nas. Ako jesmo - onda je strašno to što ste radili danas ceo dan. I za to da vi sajlama koje prikopčavate automobile mislite da možete da uništavate nečije tehničke centre, i da mislite da ste neku Ameriku otkrili time što ste otkrili najobičniji tehnički centar - pa mi ih imamo na stotine, na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za sve izbore. Niko ne može da razume zašto ste to radili.

Kaže da sada moramo da podignemo svoju zemlju i da se ponosimo njome, te da sada više niko ne može reći da su svi mandati čisti.

Ističe da je pred nama da dobijemo važnu agendu rasta koju radimo sa Evropljanima, kao i takozvane zelene koridore.

- Uskoro nam kreće Panda u Kragujevcu, što će dodatno doprineti našem razvoju. On je 4,7 u drugom kvartalu. Daću sve od sebe da se postaramo da sačuvamo mir, da preskočimo ratove - navodi on.

Ističe da nema nijednog mesta u Vojvodini gde je bilo blizu, svugde je bila velika razlika.

Jedino nije bilo apsolutno ubedljivo u Nišu i Užicu.

- Samo jedni moraju uvek da dobijaju svugde ubedljivu podršku pobeđuju - rekao je Vučić i zahvalio se narodu na velikoj podršci.

- Hvala narodu. Posebno hoću da se zahvalim ženamam Srbije jer su više od dve trećine dama koje su izašle na biračka mesta glasale na našu listu. One su oduvek imale najveću odgovornost - naveo je Vučić.

Ubedljiva pobeda SNS-a

Predsednik SNS Miloš Vučević saopštio je da je lista "Aleksandar Vučić - Srbija" sutra je odnela pobedu.

- Čista i ubedljiva pobeda. Čestitam svim građanima na učešću na izborima.

- Osim u Bačkoj Topoli, Senti, Kanjiži i Tutinu, SNS je odnela pobedu u svim gradovima i opštinama u Srbiji - rekao je Vučević.

On je najoštrije osudio sve one koji su vršili nasilje i sprečavali građane da glasaju

- Oni su sprečavali normalne izborne aktivnosti, upadali u kol centre, vređali, psovali, tukli novinare. Nadam se da će svi odgovarati pred licem pravde. To ne možete da radite u demokratskim društvima, to nije moguće - kazao je Vučević.

Istakao je da se opozicija bavila progonom neistomišljenika, umesto da su se bavili svojom politikom.

- Uskoro se obraćamo sa detaljnim podacima. Ali da istaknem, osim četiri opštine, čista i ubedljiva pobeda liste Aleksandar Vučić - Srbija sutra - rekao je on.

Vučić na pitanje N1: Večeras ćemo da pobedimo još ubedljivije nego prošli put

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić stigli su večeras u štab Srpske napredne stranke.

Predsednik Vučić je na pitanje novinara opozicionih medija rekao da niko danas nije tukao narod.

Više o tome pročitajte na ovde.

Bogato posluženje

Stigli predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić

Pristižu funkcioneri u štab SNS

Sat i po vremena pre zatvaranja biračkih mesta počeli su da pristižu stranački funkcioneri.

Među prvima su stigli Vladimir Orlić, Darko Glišić, Vladimir Đukanović...

U štab SNS stigli su i Arno Gujom, Dejan Tomaćević i Marko Đurić, Nikola Nikodijević,

Siniša Mali i Ivica Dačić.

Od pristiglih funkcionera tu su i Aleksandar Šapić, Nikola Selaković, Aleksandar Vulin kao i premijer Miloš Vučević.

