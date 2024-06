CESID: Posmatrači na 550 biračkih mesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

IVO Čolović iz Cesida najavio je da će Cesid danas posmatrati izbore u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, na 550 biračkih mesta, na osnovu koje će napraviti projekciju rezultata, sat do sat i po vremena od momenta zatvaranja biračkih mesta.

Foto Tanjug

Čolović je rekao za RTS da kao i svake godine Cesid radi pi-pi-vi-ti tzv. tehniku posmatranja izbora, odnosno posmatranje izbora na uzorku, na reprezentativnom uzorku biračkih mesta, na osnovu kojih se pravi projekcija rezultata.

- Tako da i ove godine nastavljamo sa tom praksom, samo što je malo izmenjenjeno, jer smo do sada uglavnom to radili na parlamentarnim izborima i beogradskim, a sada to radimo i u tri najveće grada u Srbiji. Izbori će biti interesantni svakako u celoj zemlji, ali resursi nisu dovoljno veliki da bi se pokrila svih devedesetak opština u kojim se izbori rade. To je skoro nemoguće za jednu organizaciju kao što je naša, tako da smo se odlučili za tri najveće grada, naveo je Čolović.

On je rekao i da kolege koje se bave posmatranjem izbora zajedno sa Cesidom, imaju tim od 1.500 posmatrača, koji će danas obilaziti biračka mesta, pratiti regularnost glasanja, dodajući da će i kolege iz inostranstva kojima su, kako navodi, ovi izbori svakako zanimljivi.

Govoreći o terminima kada će se saopštavati izlaznost, Čolović kaže da će u pet termina praviti presek izlaznosti, počevši od devet sati ujutro kada će praviti prvi presek.

- Sa nekim preliminarnim nalazima izlaznosti ćemo se pojaviti oko 9.30, pa ćemo zatim to ponoviti u 11 časova, 14, 17 i 19 časova. Sve do zatvaranja biračkih mesta pratimo izlaznost, da bismo posle 20 časova izašli sa procenom izlaznosti i procenom rezultata, zavisno od toga koliko se brzo budu brojali glasovi. Mislim da ćemo posle 21 čas da izađemo sa nekim prvim rezultatima