"IZNENADIO SE POVICIMA KOSOVO JE SRBIJA": Predsednik otkrio šta mu je rekao Haldun el Mubarak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na K1 prokomentarisao i susret sa predsedavajućim Uprave za izvršne poslove UAE i vlasnikom kluba Mančester siti Haldunom el Mubarakom.

- Haldun je jedan od najvažnijih ljudi iz okruženja šeika Muhameda. On je čovek koji je vodio veliku kompaniju u Emiratima. Imali smo i ručak u Beogradu na vodi i pričali smo na utakmici, i iznenadio se povicima Kosovo je Srbija i zapitao se da li je to u duši našeg naroda. Pitao sam ga šta bi on uradio u budućnosti na mom mestu. Sve što treba da radiš, pošto ulažemo mnogo u vojnu industriju, rekao je - nastavite ono na čemu je Ana insistirala, to je digitalizacija, superkompjuteri... Vidite da sve velike firme čuvaju podatke kod nas, moraćemo još više da ulažemo - kazao je Vučić.

- To je jedini način da se takmičiš sa svetom - rekao je Vučić.

