Nakon brojnih spekulacija u javnosti i društvenim mrežama javnosti se obratio Dragi Vujačić, čija supruga je zaražena virusom korona.On je detaljno napisao kroz šta prolazi njegova porodica, u ovim trenucima, u kom je stanju njegova supruga i negirao glasine, naglasivši da nisu bili na litijama.Njegovo objašnjenje prenosimo u celosti:- Juče popodne je mojoj supruzi urađen test i sinoć nam je javljeno da je pozitivna na COV19 ili da, narodski rečeno ima korona virus. Danas će testirati nas ostale u porodici. Od sinoć kad smo dobili nalaz pa do dva ujutro i jutros, neprekidno šaljemo podatke epidemiološkom centru. Pomalo smo i umorni, a i tek se izvlačimo iz onoga sto šmo mislili da može biti i običan grip. Za sve nepoznanice pitajte mene jer sam zgrožen kakve sve vesti kruže mrežama od osoba koje izgleda bolje znaju ko sam ja i šta sam radio.Par objašnjenja:-Od 5.marta -12.marta smo bili u Barseloni. Do našeg odlaska nije bio ni jedan prijavljeni slučaj u Barseloni. Stigli smo u Podgoricu u četvrtak oko 9 uveče. Temperaturu je moja supruga dobila sutra i od tada smo bili u svakodnevnom kontaktu sa centrom za epidemiologiju. Čuli smo se bukvalno svaki dan i postupali po njihovim instrukcijama. Sa nama u avionu je bilo mnogo ljudi iz Crne Gore. Čini mi se da je pola aviona iz Tirane otišlo u Podgoricu. Šta je sa njima, ne znam. I ne: nismo stigli 10. marta kao što javljeno na RTV Cetinje već, kao što rekoh 12. Moja supruga nije držala nikakve probe hora, ni odraslima ni deci i ne radi u CKB. Nismo mogli biti na litiji jer smo došli mnogo kasnije. Na prelazu Božaj smo bili oko 8 uveče. Moja supruga nije bila na koncertu nikakvog Šaka Polumente, Ja ne radim u RTCG i samim tim nisam zarazio cijelu televiziju itd.....Potrudili smo se da damo kontakte osoba sa kojima smo bili u dodiru, ipak ne paničite, procenu o mogučoj zaraženosti trebamo prepustiti epidemiolozima koji znaju više o periodima inkubacije i početku zaraznosti osoba. Evo već toliko dana smo u vezi sa doktorkama Cicić, Hajduković, Raičević i doktorom Bakićem. Koliko mi se čini ti ljudi znaju šta rade i vrlo su požrtvovani.PS: Pitali su me mnogi za iskustvo preležanog Korona virusa. Prvo - samo ga je moja supruga sigurno imala - testirana je, ali pretpostavljamo da smo i mi ostali - znaćemo nakon današnjeg testa. Mojoj supruzi je trajao 2 dana i podnela ga je kao običan grip. Deci je trajao takođe 2 dana, samo je najmlađi sin bolovao 1 dan. Jedan sin ga nije ni dobio. Ja sam imao temperaturu do 38.5 i trajala je dva dana i dve noći uz glavobolju, mučninu, bolove u mišićima i kratak dah. Nakon druge noći sve je krenulo na bolje. Danas još kašljem i još sam rovit. Ovo su naša iskustva. Dobili smo dosta poziva i poruka podrške. Zahvaljujem se svima dragim ljudima još jednom, napisao je Vujačić.