Goran ČVOROVIĆ | 31. mart 2020. 09:31 |

PARIZ OD STALNOG DOPISNIKA

MARSELjSKI profesor Didije Rault, u koga su ovih dana uprte sve oči iz sveta, ne odustaje od svoje teorije i tretmana za borbu protiv virusa korona. Da bi razuverio skeptičare, objavio je novu studiju koja daje veoma ohrabrujuće rezultate. Ovo istraživanje obuhvatilo je 80 pacijenata, od kojih je čak 78 osetilo kliničko poboljšanje u roku od pet dana.Dobijali su sada već čuvenu kombinaciju antimalarijskog leka "plakenil" (tri puta po 200 miligrama dnevno), koji sadrži supstancu hidroksihlorokin, i antibiotika "azitromicin", a tretman je u proseku trajao 4,9 dana. Studija je pokazala da je najveći broj pacijenata, njih 83 odsto, pokazao brzo smanjivanje virusnog opterećenja u peridu kraćem od nedelju dana, a čak 93 odsto dan kasnije.Povoljan razvoj događaja odmah je registrovan kod 65 pacijenata, što je više od 81 odsto, dok je njih dvanaestoro, odnosno 15 odsto, moralo na dodatnu terapiju kiseonikom. Troje je prebačeno na intenzivnu negu. U trenutku objavljivanja rezultata, preminuo je jedan pacijent star 86 godina, dok se još jedan pacijent star 74 godine i dalje nalazio na intenzivnoj nezi.Ispitivanje je trajalo od 3. do 21. marta i pokazalo da nikakvi negativni efekti leka nisu primećeni kod pacijenata. Raultovi kritičari generalno skreću pažnju na neželjene kardiovaskularne efekte od "plakenila", naročito kod onih koji su ga sami uzimali. Isto tako, Raulta su kritikovali da je ispitivanje koje je sproveo bilo na malom broju pacijenata i da nije rađeno u skladu sa zlatnim standardima kliničkih ispitivanja, odnosno, između ostalog, nije koristio kontrolnu grupu ispitanika koji ne primaju ispitivanu aktivnu supstancu i samim tim nije vršio neophodna poređenja.- Kada ljudi padaju kao muve, nije vreme da se priča o metodologiji - poručuje doktor Rault, i ističe da je za njega nemoralno da ne koristi neki tretman ako se pokazalo da je efikasan.Svakodnevna slika iz Francuske AP PhotoJedna od kritika se odnosi na to da je, između ostalog, izabrao pacijente s blagim simptomima. On sam odgovara da je baš stvar u tome da se rano otkrivaju i izoluju bolesni, za razliku od zdravstvenih vlasti u zemlji koje insistiraju na karantinu čitave populacije i testiranju samo teških slučajeva.- Oni koji nas kritikuju ne znaju o čemu govore - kaže Rault samouvereno, i ističe da je izvršio najviše istraživanja o infektivnim bolestima u svetu.Građani, bez obzira na osporavanja, u velikom broju imaju poverenje u Raulta. Ispred Mediteranske infektološke klinike u Marselju, čiji je on direktor, oteže se dugačak red.AMERIČKA Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je korišćenje lekova klorokin i hidroksiklorokin u borbi protiv virusa korona, ali isključivo u bolnicama. Lek je namenjen samo pacijentima koji su hospitalizovani. Predsednik Tramp nahvalio je 24. marta te lekove. I pored odluke FDA, lekari strogo upozoravaju da se lekovi, pa i ovi pomenuti, ne uzimaju na svoju ruku.