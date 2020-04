Zorana RAŠIĆ | 01. april 2020. 07:40 |

KAD nam je sin Pave došao iz Švedske, kao i svi roditelji, izgrlili smo ga, izljubili! Nismo ga videli prethodnih šest meseci. Za istim stolom, jeli smo i pili, sve dok nam Pave nije dobio prve simptome kovida-19. On je sad dobro, na lečenju je u Kragujevcu. A i mi smo, da kucnem u drvo, zasad dobro, mada i dalje u agoniji neizvesnosti.

Ovako govori Dragan Sekulović (69), otac mladića koji je, zvanično, prvi zaražen virusom korona u Paraćinu. Pave se iz Švedske vratio 11. marta osećajući se potpuno zdravim, da bi za nekoliko dana dobio temperaturu i suvi kašalj. Kad je uspeo da se smesti na infektivno odeljenje bolnice u Ćupriji i testira, pokazalo se da je pozitivan na opasni virus. Javno je to objavio na "Instagramu" pre nego što je transportovan u Kragujevac na lečenje, a njegovi roditelji, Dragan i Tanja, dobili su rešenje za kućnu izolaciju. Od tog 20. marta, Sekulovići su u velikoj brizi za sina i za sebe.

- Mislili smo da nema teorije da mi ne obolimo, a prošlo je od njegovog dolaska već dvadeset dana. Zbog toga je velika mogućnost da se Pave nije ni zarazio u Švedskoj. Ja sam visokorizična kategorija, i ko zna šta bi se desilo da sam zaražen. Prošle godine operisao sam karotidu u mozgu, jedva preživeo, pa ne mogu ni da vam opišem šta Tanja i ja preživljavamo ovih dana. Sedimo u kući, strahujemo hoćemo li početi da kašljemo. Uz to, zatrpani smo svakakvim vestima preko medija i društvenih mreža sa svih strana. Od toga da je korona najsmrtonosnija bolest, do onih da je u pitanju svetska prevara. To utiče na psihu, ali, u društvu sa suprugom izolacija, ipak, pada lakše - kaže stariji Sekulović.

Dragan je poznati paraćinski humanitarac, predsednik Udruženja "Pravda", koje okuplja izbegle i raseljene. Ova organizacija u proteklih dvadeset godina pomogla je hiljadama ljudi, a kako naš sagovornik kaže, "dobro se dobrim vraća". Mnogi od njih sada kače na ogradu njihove kuće kese sa osnovnim namirnicama, najviše voćem. Zovu telefonom, raspituju se za njihovo zdravlje.

Pave Sekulović

Draganova supruga Tanja brine za muža, ali i sina.

- Zove nas Pave iz bolnice "Vajberom", vidimo se i čujemo kratko. Ipak je to bolnica. On kaže da je dobro, ali lekari smatraju da još nije. Naš sin će biti ponovo testiran tek 6. aprila, pa ako i naredni test bude negativan, pustiće ga kući. Opet u izolaciju. To i nas onda dalje čeka, ali najvažnije je da nam se sin vrati - rekla je, za "Novosti", zabrinuta majka.





DOBRO SE DOBRIM VRAĆA

Zahvalan sam svim tim ljudima što su se setili da je neko ko je njima pomagao sada došao u situaciju da mu je i samom potrebna pomoć. Neko je za dve decenije postojanja naše organizacije shvatio da je dobio dobro od "Pravde" i da bi bio red da uzvrati pažnjom. Da pita kako smo. A pomogli su i oni kojima nije bio potrebno da im mi pomažemo. Zapravo se prvi javio poznati privrednik Dejan Mihajlović. Samo je došao i ostavio kesu sa hranom, dopunio mi telefon sa 1.000 dinara. Posebno, zahvalan sam Opštini i njihovoj Službi za podršku, koja je izuzetno brzo reagovala i mnogo nam olakšala izolaciju - napominje Sekulović.