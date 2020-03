V. N. | 28. mart 2020. 08:00 | Komentara: 0

PROMENLjIVO oblačno, povremeno s kišom, a od ponedeljka naoblačenje koje donosi novo zahlađenje, vremenske su prilike za narednih sedam dana.Po najavama meteorologa, u većem delu zemlje danas će se smenjivati oblaci i sunce, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. U najtoplijem delu dana temperature će biti između 11. i 17. podelka Celzijusove skale. Sutra će kiše biti i u zapadnim, južnim i centralnim krajevima Srbije. Jutarnja temperatura od dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.Postepeno naoblačenje sa severa i zapada stiže u ponedeljak pa posle podne i uveče mestimično donosi kišu. Temperatura će biti u padu, pa će uveče i noću na planinama kiša preći u sneg. Jutarnje temperature od jedan do osam, a najviše dnevne od 14 do 18 stepeni.