J. ĆOSIN | 13. jun 2020. 11:00 | Komentara: 0

POSLE šest meseci od svirepog ubistva Slavoljuba Dinića (51) na Kameničkom visu u Nišu, policija je uhapsila Vladimira D. (33), njegovog brata od strica, zbog sumnje da je počinio ovaj zločin. Njemu je nakon saslušanja u Višem tužilaštvu u Nišu, gde je, kako saznajemo, priznao da je usmrtio rođaka, određen pritvor do 30 dana. Kao mogući motiv navodi se spor oko porodične kuće, na čiji deo je pravo imao ubijeni.

Prema informacijama koje smo dobili, sumnja se da je Vladimir najpre namamio Slavoljuba do obližnjeg izletišta, a zatim ga izbo nožem, pa zapalio telo. Sve se dogodilo u noći 27. decembra, kada se Slavoljubu javio potencijalni kupac džipa "suzuki samuraj" koji je oglasio za prodaju. Kupac je bio uporan da pogleda i kupi vozilo, čak je Slavoljubu ponudio i višu cenu od tražene.

Međutim, kada je te večeri otišao da pokaže vozilo, više se nije vratio. Njegovo zapaljeno telo na Kameničkom visu pronašao je rođak sutradan, dok je policija našla džip sa tragovima krvi i jednom njegovom patikom. U džipu je bio nož koji nije Slavoljubov, kao i naočare koje takođe nisu njegove, a za koje se sumnja da su podmetnute da se zametnu tragovi.

SLUTILA NESREĆU U STARTU je bilo sumnjivo da ga kupac zove da se vide noću da mu pokaže džip, navodno mu se žurilo. Preklinjala sam Slavoljuba da ne ide, da je možda neki prevarant, kao da sam predosećala. Rekao mi je: "Ma i ja mislim da se neki klinac zeza, ali mama šta može da mi se desi, pa nisam mali?" Ali eto, desilo se... - očajna je Ljubinka.

Dugo se tragalo za počiniocem koji je, po svemu sudeći, dobro isplanirao čitav zločin, vodeći računa o najsitnijim detaljima. Zasad nije poznatno da li mu je neko pomagao, ali kako saznajemo, poligrafsko ispitivanje proći će i Vladimirova rođena sestra.

- Zar da zbog sudskih troškova brat brata ubije - kaže za "Novosti" neutešna Slavoljubova majka Ljubinka, nakon saznanja da je policija uhapsila Vladimira. - Moj sin je rođen u toj kući i hteo je da ima uspomenu od oca. Kakvi su to ljudi da tako svirepo nekom oduzmu život? I to svom rođenom. Pola godine čekam da saznam ko mi ubi sina. Znala sam da je moj sin jedino sa njima imao probleme, sudili su se oko porodične kuće. Moj sin je dobio spor i trećinu kuće, pa su oni morali da plate sudske troškove. To je najverovatnije bio uzrok da deverov sin ubije mog sina.

Ljubinka navodi da su spornu kuću ona i njen suprug gradili zajedno sa deverom:

- On se oženio ženom koju je jedva poznavao i od tada se promenio, okrenuo nam leđa. Deca su im oduvek bila problematična, priča se da su imali probleme i sa drogom, devojka je često maltretirala i svoju baku. Sada mi je lakše kad znam ko mi je ubio sina, u nadi da će ubica biti tamo gde mu je mesto, ali u glavu ne ulazi kako je to neko mogao da uradi. Nagutala sam se tableta za smirenje, žao mi je mojih unučica, one poznaju tog čoveka, u šoku su i ne mire se s tim kako im je tata izgubio život.

Izletište gde je stradao Slavoljub Dinić

Istragu je otežavalo to što Slavoljub nije imao neprijatelje, što je po prirodi bio miran i povučen čovek. Sve je bilo eliminisano kao mogući uzrok ubistva, i droga i kriminal i preljuba. Ni pljačka nije bila motiv, jer je na sebi imao zlatni lanac kada je nađen, a nije diran ni novac iz njegovog džipa, koji je kasnije pronađen u gradu. Bio je strastveni lovac, otac dve ćerke.