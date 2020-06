J. ĆOSIN | 05. jun 2020. 20:12 | Komentara: 0

VIŠI sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Darka M. (33), osumnjičenog da je 20. novembra prošle godine oko 17 časova hicima iz vatrenog oružja ubio Miloša Radojkovića (25), iz niškog naselja Tešice.

- Sud je potvrdio optužnicu, jer smatra da postoji osnovana sumnja da je počinio delo koje mu se stavlja na teret. Optuženi u roku od osam dana može da se žali na ovu odluku - naglašavaju u Tužilaštvu.

Prema optužnici, Darko M. je na Radojkovića pucao dok je ovaj bio ispred kuće, u niškom elitnom naselju Beverli Hils. Žrtva je tu živela kao podstanar, sa suprugom i detetom. Od početka se sumnjalo da je zločin počinio Darko M., kome je krajem juna prošle godine zapaljen "mercedes", a osumnjičeni za to paljenje bio je upravo ubijeni Radojković.

Pred Osnovnim javnim tužilaštvom protiv Radojkovića se vodio postupak zbog izazivanja opšte opasnosti, a uhapšen je pošto je na kanti sa benzinom, koja je ostavljena pored olupine, pronađen njegov DNK. Veruje se da je to bio motiv Darku M. da ga ubije, posebno jer je ovaj odbio da nadoknadi štetu za uništeni automobil.

Da je Darko M. počinilac, posumnjalo se iste večeri kada se ubistvo dogodilo, te je, kako saznajemo, on tada i ispitan, ali je negirao krivicu. Kada mu je, međutim, ponuđeno poligrafsko ispitivanje, on ga je odbio i tako izazvao sumnju. Tragovi pronađeni na mestu krvavog obračuna to su i potvrdili. Radojković je pogođen sa više od 10 metaka u noge i leđa dok je pokušavao da pobegne. Pronađene su čaure metaka ispaljenih iz pištolja kalibra devet milimetara i one su pomogle da se identifikuje napadač.