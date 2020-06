Novosti online | 05. jun 2020. 20:45 | Komentara: 0

Dok španska policija sa evropskim bezbednosnim službama nastoji da rasvetli ubistvo Crnogorca Miloša Peruničića u Marbelji, isplivali su novi, dosad nepoznati detalji o njemu.Peruničić, koji je bio blizak “škaljarskom klanu”, boravio je u Marbelji sa bosanskim pasošem, pod imenom Slaviša Z. Živeo je u jednom od najluksuznijih delova grada, i to u stanu vrednom oko dva miliona evra!Kako pišu španski mediji, Peruničić je sa novim identitetom u ovu zemlju stigao 2013. godine, a već naredne godine je uhvaćen na jednom čamcu sa 31 kilogramom kokaina. Tužilac je tražio da bude kažnjen sa 13 godina zatvora, ali mu je kazna smanjena na šest godina.Uz dobro vladanje, Peruničić je posle pet godina odležanih u zatvoru Botafogu u Algerisirasu prošle godine napustio zatvor dobivši priliku da u režimu trećeg stepena, kao slobodnjak, odsluži ostatak kazne. Nastanio se u Marbelji, u komšiluku milionera, nedaleko od plaže.Španska policija pronašla je motor kavasaki kojim je ubica pobegao s lica mesta i hiruršku masku koju je nosio preko licu, pa forenzičari pokušavaju da sa nje skinu biološke tragove u nadi da će ih odvesti do napadača. Atentat se dogodio svega nedelju dana nakon pokušaja ubistva vođe “kavačkog klana” Radoja Zvicera u Kijevu, pa se ne isključuje mogućnost da se radi o osveti.Kazna je trebalo da mu istekne za nekoliko meseci i tada bi, kako je za španske medije otkrio njegov advokat Havijer Murijel, Crnogorac bio proteran iz Španije. Advokat Murijel je rekao i da Peruničić nastojao da dobije španske papire, ali da za to nije imao osnova, te je bilo izvesno da napusti zemlju.„Nije bilo jasno kako bi zarađivao za život i nije bilo osnova po kom bi dobio papire. Neki poznanici su mu nudili posao, ali to nije bilo dovoljno“, dodao je advokat.Advokat Havijer Murijel otkrio je da je Peruničića upoznao na fudbalskom terenu u zatvoru i brzo su se sprijateljili. Pošto je advokat izašao iz zatvora postao je Peruničićev pravni zastupnik.„On je bio sportista. U zatvoru se dobro vladao i dobijao je zatvorske privilegije, koje su se ogledale u pozivima za inostranstvo i dobijanju sportske opreme. Za vreme boravka u zatvoru, ministar policije dodelio mu je diplomu “sportiste godine”, kazao je Murijel za španske portale.U ulici Arturo Rubinstajn, u kojoj je ubijen Peruničić, od tog trenutka je vanredna situacija jer policija stoji na svakom ćošku, a stanovnici su u šoku jer se osećaju nesigurno i uznemireno.„Ovo je miran kraj u kojem živite dobro i ne ubijaju vas na ulici“, rekao je jedan Španac za tamošnje medije.(Borba)