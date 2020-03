J. ĆOSIN | 21. mart 2020. 07:55 | Komentara: 0

S obzirom na to da O. I. ima više od četrnaest godina, krivično je odgovoran, pa mu preti kazna maloletničkog zatvora

SUDIJA za maloletnike Višeg suda u Nišu odredio je juče pritvor do 30 dana petnaestogodišnjem O. I. zbog sumnje da je u četvrtak najpre pretukao, a zatim i silovao šestogodišnjeg dečaka iz komšiluka. Sumnja se da je on mališana, kojeg inače dobro poznaje, tukao i silovao u šumarku u blizini naselja u kojem žive.

- Osumnjičeni O. I. je dečaka sreo na ulici i pozvao ga da pođe sa njim, obećavši mu da će mu kupiti slatkiše. Odveo ga je do igrališta gde se obično dečaci iz ulice okupljaju i tu su se igrali neko vreme. Tada je O. I. počeo da nagovara šestogodišnjaka da odu do šume. Mališan je to odbio nakon čega ga je O.I. išamarao i izudarao. Preplašeno dete je na kraju krenulo sa njim, ni ne sluteći šta će ga snaći. Kada je O. I. bio siguran da ga niko neće videti, gurnuo je dečaka na zemlju, skinuo pantalone, isto uradio mališanu i silovao ga - otkrivaju sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Kada je završio iživljavanje, O. I. je pustio dečaka, koji je otišao kući i odmah se požalio majci na bolove, a zatim joj ispričao šta mu je uradio komšija.

- Majka je pozvala Hitnu pomoć koja je dete prebacila do Kliničkog centra gde je zbog povreda na anusu potvrđena sumnja na silovanje. Bolnica je obavestila policiju, koja je odmah pronašla osumnjičenog i privela ga sudiji za maloletnike - navodi izvor "Novosti".