Novosti online/Z.U. | 25. decembar 2019. 11:49 | Komentara: 0

Sin Zorana Marjanovića, pozvao se na pravo da ne svedoči protiv člana prodice, saznaju "Novosti".





Kako smo saznali Miloš, Zoranov brat je detaljno ispričao šta se dešavalo kobnog dana kada je ubijena Jelena Marjanović.





Čeka se svedočenje Zoranove snaje, Milice ,koja bi mogla da razreši nekoliko glavnih nedoumica.





Inače, sud je proćitao iskaz Zoranove i Jelenine ćerke Jane.







- JA se sećam da smo došli tamo i onda smo sišli niz neko brdo, a zatim je mama otišla gore i rekla: "idem ja." Tata i ja smo preskakali vijaču i videli smo da je nema i onda smo je tražili i zvali smo je, ali nje nije bilo.



Ovako je, kako "Novosti" saznaju, sedmogodišnja Jana Marjanović, ćerka ubijene Jelene i osumnjičenog Zorana, opisala tužiocu u Višem javnom tužilaštvu svoj poslednji susret sa majkom. Na pitanje tužioca da li zna gde je njena mama, devojčica je odgovorila:



- Znam. Ona je na nebu.



Dete je reklo i da se seća da je tog dana bilo sunčano, a da je mama imala plavu trenerku. Nije znala da kaže koji je to bio dan u nedelji. Ipak, Jana se sećala da su mama i tata imali telefone, ali da ih nisu koristili osim kada je "tata zvao mamu na telefon i ona se nije javljala".



Usledilo je pitanje i da li zna gde je njen tata. Mala Jana je rekla da je on u pritvoru i to zato što ga je neko "pogrešno okrivio da je on ubio mamu".



- Okrivili su ga neki ljudi koji lažu i neki novinari - objasnila je devojčica. - Ne znam ko su oni jer ih nikada nisam videla. Niko mi nije pričao, ali ja to znam, to sam shvatila sama.



Prethodno je, kako saznajemo, nadležni tužilac rekao devojčici da ona ne mora da priča, ako ne želi i da mora da priča istinu i da ništa ne prećutkuje. Na pitanje da li je sve to razumela, devojčica je odgovorila potvrdno i ponovila da želi da priča.



Jana je potom objasnila i da je rođena 2011. godine, da ima dve vaspitačice, a zatim je navela i njihova imena...Tužilac ju je pitanjima vraćao na dan nestanka i ubistva Jelene Marjanović, a devojčica je sve vreme tvrdila da je tata bio stalno tu. Na pitanja da li su dolazili deda, brat ili stric, mala Jana je odgovorila da nisu i da su ona i tata stalno bili zajedno.